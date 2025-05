Truffa alle assicurazioni, arrivano i primi patteggiamenti

Arrivano i primi patteggiamenti per alcuni dei 130 indagati nell’ambito dell’operazione della procura di Chieti contro un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa alle compagnie assicurative. Quattro anni e due mesi di reclusione la pena patteggiata dall’avvocato ritenuto capo e promotore del progetto criminale, difeso dall’avvocato Italo Colaneri. Tre anni e 4 mesi la pena per l’uomo all’epoca dei fatti infermiere ospedaliero, difeso dall’avvocato Carlo Flacco. Hanno patteggiato la pena anche altri due avvocati indagati. Due anni la pena sospesa per uno dei due difeso dagli avvocati Emiliano Palucci e Massimo Finizio. Due anni pena sospesa e non menzione anche per l’altro avvocato che è difeso dall’avvocato Giuseppe Di Girolamo. Le indagini, culminate a luglio del 2024 nella emissione di un provvedimento che ha disposto 14 misure cautelari, sono state sviluppate dalla Squadra Mobile di Chieti e dalla Guardia di Finanza. Ricordiamo che tra gli indagati figurano nomi di insospettabili professionisti teatini e pescaresi.