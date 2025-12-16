Frase del giorno

16 Dic, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Promessa sposa cinese, ma è una truffa da 30mila euro

Promessa sposa cinese, ma è una truffa da 30mila euro

La Squadra Mobile di Chieti ha bloccato due persone di nazionalità cinese che avevano ricevuto il denaro da un connazionale a cui avevano promesso di sposare una ragazza cinese

Promessa sposa cinese, ma è una truffa da 30mila euro

La Squadra Mobile della Questura di Chieti, nella serata del 13.12.25, durante un’attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha arrestato due uomini di nazionalità cinese in flagranza di reato per truffa. Nello specifico, i poliziotti si appostavano al di fuori di un noto esercizio commerciale di Chieti, in attesa di due soggetti che avrebbero dovuto ritirare una somma ingente di denaro, direttamente nel negozio. Tuttavia, il titolare dell’attività commerciale, anch’egli di nazionalità cinese, aveva preventivamente avvisato la Questura di essere vittima di una truffa e di aver già consegnato la somma di € 30.000 a dei malfattori, in cambio di una promessa di matrimonio con una donna cinese, conosciuta in chat. Intorno alle 19.30 i truffatori entravano nell’esercizio commerciale e richiedevano la somma di € 7.000 al proprietario, per finalizzare il matrimonio. I due uomini venivano così arrestati e condotti nella Casa Circondariale di Madonna del Freddo.

Tags: matrimonio cinese truffa chieti ultime notizie

Vedi anche

Racket del sesso a firma cinese
Cronaca

Racket del sesso a firma cinese

27 Giu, 2025
Truffa alle assicurazioni, arrivano i primi patteggiamenti
Cronaca

Truffa alle assicurazioni, arrivano i primi patteggiamenti

03 Mag, 2025
Questura Chieti: “Diffidare dai numeri che si spacciano per la Polizia”
Attualità

Questura Chieti: “Diffidare dai numeri che si spacciano per la Polizia”

31 Gen, 2025
Truffa alle assicurazioni, 76 persone nei guai
Cronaca

Truffa alle assicurazioni, 76 persone nei guai

22 Lug, 2024
Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato
Cronaca

Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato

04 Lug, 2017
Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa
Salute

Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa

22 Mag, 2017
Truffa ai danni dello Stato: sequestrati 420mila euro, indagati 5 responsabili
Cronaca

Truffa ai danni dello Stato: sequestrati 420mila euro, indagati 5 responsabili

19 Apr, 2017
Matrimonio omosessuale, ANDDOS: "Francavilla esempio di libertà"
Società

Matrimonio omosessuale, ANDDOS: "Francavilla esempio di libertà"

02 Giu, 2015
Truffa sul web. IPhone tarocco
Cronaca

Truffa sul web. IPhone tarocco

21 Gen, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661