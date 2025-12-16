Promessa sposa cinese, ma è una truffa da 30mila euro

La Squadra Mobile della Questura di Chieti, nella serata del 13.12.25, durante un’attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha arrestato due uomini di nazionalità cinese in flagranza di reato per truffa. Nello specifico, i poliziotti si appostavano al di fuori di un noto esercizio commerciale di Chieti, in attesa di due soggetti che avrebbero dovuto ritirare una somma ingente di denaro, direttamente nel negozio. Tuttavia, il titolare dell’attività commerciale, anch’egli di nazionalità cinese, aveva preventivamente avvisato la Questura di essere vittima di una truffa e di aver già consegnato la somma di € 30.000 a dei malfattori, in cambio di una promessa di matrimonio con una donna cinese, conosciuta in chat. Intorno alle 19.30 i truffatori entravano nell’esercizio commerciale e richiedevano la somma di € 7.000 al proprietario, per finalizzare il matrimonio. I due uomini venivano così arrestati e condotti nella Casa Circondariale di Madonna del Freddo.