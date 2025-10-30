Frase del giorno

30 Ott, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Truffa milionaria sulle assicurazioni, denunciato intermediario

Truffa milionaria sulle assicurazioni, denunciato intermediario

L’agente aveva studiato un artificioso meccanismo per intascare i premi sulle polizze vita degli ignari clienti. Il raggiro gli avrebbe fruttato 5 milioni

Truffa milionaria sulle assicurazioni, denunciato intermediario

Chiedeva ai clienti di versare i premi delle polizze su un conto corrente a lui riconducibile, ma poi non trasferiva quanto dovuto ad una nota compagnia assicurativa, per la quale lavorava come intermediario. Con questo “trucco”, un agente assicurativo avrebbe intascato una somma che sfiora i cinque milioni euro.

I militari del Gruppo della Guardia di finanza di Isernia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno portato alla luce, a seguito di una mirata attività fiscale nei confronti di un agente assicurativo, un articolato sistema di frode, che permetteva allo stesso di raggirare sia gli ignari clienti che la stessa compagnia assicurativa.

Le indagini esperite hanno permesso di accertare che, tra il 2016 e il 2023 l’agente, che operava nelle province di Isernia e Chieti, intascava premi assicurativi, relativi a “polizze vita” rilasciando ai clienti certificati assicurativi, che tuttavia non venivano perfezionati nei termini previsti divenendo pertanto nulli o, in alcuni casi,

Tags: Truffa assicurazioni chieti isernia guardia di finanza

Vedi anche

Truffa alle assicurazioni, arrivano i primi patteggiamenti
Cronaca

Truffa alle assicurazioni, arrivano i primi patteggiamenti

03 Mag, 2025
Truffa alle assicurazioni, 76 persone nei guai
Cronaca

Truffa alle assicurazioni, 76 persone nei guai

22 Lug, 2024
Truffa da 50 milioni sul Superbonus 110%. Denunciate 16 persone
Cronaca

Truffa da 50 milioni sul Superbonus 110%. Denunciate 16 persone

11 Giu, 2024
Allarme a L’Aquila per una maxi truffa con le assicurazioni
Cronaca

Allarme a L’Aquila per una maxi truffa con le assicurazioni

19 Feb, 2024
Sequestrate 500 banconote false dalla Guardia di Finanza di Chieti
Cronaca

Sequestrate 500 banconote false dalla Guardia di Finanza di Chieti

06 Feb, 2023
Guardia di Finanza: pubblicato concorso per il reclutamento di 33 allievi
Musica

Guardia di Finanza: pubblicato concorso per il reclutamento di 33 allievi

13 Dic, 2021
Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato
Cronaca

Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato

04 Lug, 2017
Scoperta la 'classica truffa' alle assicurazioni: oltre 150 indagati, coinvolte 2 carrozzerie
Cronaca

Scoperta la 'classica truffa' alle assicurazioni: oltre 150 indagati, coinvolte 2 carrozzerie

28 Mar, 2017
Truffe alle assicurazioni. Nei guai un medico ed avvocato
Cronaca

Truffe alle assicurazioni. Nei guai un medico ed avvocato

21 Nov, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661