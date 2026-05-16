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Trovato davanti al bar con la droga: 18enne nei pasticci

Il ragazzo ha provato a fuggire ed a liberarsi di alcune bustine di hashish. Ma la polizia è stata più rapida e lo ha arrestato

Trovato davanti al bar con la droga: 18enne nei pasticci

Nel pomeriggio del 13 maggio, personale della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, durante specifici controlli in centro città, ha notato alcuni giovani con atteggiamento sospetto nei pressi di un bar, richiedendo l’intervento delle volanti.
Alla vista delle pattuglie, un 18enne ha tentato la fuga disfandosi di alcune bustine contenenti hashish, subito recuperate dagli agenti. Il giovane è stato bloccato e trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente per un totale di oltre 7 grammi. Per lui è scattata la denuncia.
Successivamente un 22enne è stato trovato in possesso di oltre 55 grammi di hashish occultati all’interno di un pacchetto di carte da gioco. Il ragazzo ha tentato di aggredire gli operatori ma è stato immediatamente bloccato.
I successivi accertamenti, svolti con il supporto della Squadra Mobile, hanno consentito di recuperare ulteriore stupefacente, bilancini e materiale per il confezionamento.
Il 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la locale casa circondariale.
#essercisempre #poliziadistato #questuradipescara

Tags: Arrestato Droga Pescara

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