Trovati 20 chili di droga, 60enne finisce in carcere

Ancora tanta droga scoperta in Abruzzo e sottratta al mercato dello spaccio. In manette un 60enne in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che è stato trovato in possesso di 15 chili di cocaina e 5 di eroina.

Lo stupefacente, suddiviso in vari panetti, è stato rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare, nell’armadio ubicato all’interno di un ripostiglio dell’abitazione dell’uomo ed, in parte, nel vano sottoscala adibito a cantina. Inoltre nel garage dell’abitazione, sono stati trovati altri 10 chili di una sostanza che, seppur inodore, ha reagito all’esame predittivo per eroina: verrà sottoposta ai necessari esami di laboratorio. L’uomo è stato associato al carcere di Vasto.