Tribunali minori penalizzati dal Governo Meloni

“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
"Le notizie che stanno emergendo sulla possibile esclusione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto dalla stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il processo e dei funzionari tecnici, destano forte preoccupazione. Sarebbe una scelta incomprensibile che rischierebbe di vanificare il lavoro straordinario svolto in questi anni e di indebolire ulteriormente uffici giudiziari già alle prese con significative carenze di organico." Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d' Italia, Massimo Verrecchia, che annuncia di aver già attivato i parlamentari abruzzesi affinché intervengano tempestivamente con il Ministero della Giustizia. "Ho già allertato i nostri rappresentanti in Parlamento -fa sapere Verrecchia - perché si facciano promotori di un confronto con il Ministero e mettano in campo tutte le iniziative necessarie a garantire una distribuzione equa del personale stabilizzato. I tribunali cosiddetti minori rappresentano un presidio essenziale di legalità e di vicinanza ai cittadini e non possono essere penalizzati. È indispensabile tutelare le professionalità maturate in questi anni e assicurare anche ai tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto il personale necessario a garantire continuità, efficienza e qualità del servizio giustizia. Su questa vicenda serve una risposta rapida e concreta da parte del Governo e del Ministero della Giustizia", conclude.