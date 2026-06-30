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Tribunali minori penalizzati dal Governo Meloni

Verdecchi (FdI) lancia l’allarme sulla possibile esclusione di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto dalla stabilizzazione del personale

Tribunali minori penalizzati dal Governo Meloni
"Le notizie che stanno emergendo sulla possibile esclusione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto dalla stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il processo e dei funzionari tecnici, destano forte preoccupazione. Sarebbe una scelta incomprensibile che rischierebbe di vanificare il lavoro straordinario svolto in questi anni e di indebolire ulteriormente uffici giudiziari già alle prese con significative carenze di organico." Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d' Italia, Massimo Verrecchia, che annuncia di aver già attivato i parlamentari abruzzesi affinché intervengano tempestivamente con il Ministero della Giustizia. "Ho già allertato i nostri rappresentanti in Parlamento -fa sapere Verrecchia -  perché si facciano promotori di un confronto con il Ministero e mettano in campo tutte le iniziative necessarie a garantire una distribuzione equa del personale stabilizzato. I tribunali cosiddetti minori rappresentano un presidio essenziale di legalità e di vicinanza ai cittadini e non possono essere penalizzati. È indispensabile tutelare le professionalità maturate in questi anni e assicurare anche ai tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto il personale necessario a garantire continuità, efficienza e qualità del servizio giustizia. Su questa vicenda serve una risposta rapida e concreta da parte del Governo e del Ministero della Giustizia", conclude.
Tags: Tribunali minori personale vasto lanciano avezzano Sulmona Verdecchia

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