Tre detenuti aggrediscono agenti penitenziari al Castrogno

Il sindacato dell’Uspp Abruzzo della Polizia Penitenziaria ha denunciato un’aggressione nel carcere “Castrogno” di Teramo: due sottufficiali sequestrati e aggrediti per futili motivi da tre detenuti nell’ufficio di Sorveglianza.

“I tre detenuti di nazionalità italiana, usciti dalla propria sezione con la scusa di recarsi in infermeria, si sono recati davanti all’ufficio dei Sottufficiali, due sono entrati, il terzo è rimasto fuori chiudendo la porta con l’intento di non fare entrare nessuno. I due detenuti entrati, dopo aver insultato i sottufficiali – si legge nella nota dell’Uspp Abruzzo – sono passati ai fatti colpendo con una testata al volto uno dei due sottufficiali e procurando una distorsione al braccio all’altro. Solo l’intervento di altro personale ha evitato il peggio”. Il sottufficiale colpito al volto ha avuto, dai sanitari dell’ospedale di Teramo, dieci giorni di prognosi, l’altro 5 giorni, “entrambi non hanno presentato le certificazioni e sono rientrati immediatamente in servizio, per non gravare ulteriormente alla cronica carenza di personale”. L’Uspp, a nome del segretario Regionale Sabino Petrongolo, “continua a denunciare le gravi criticità che insistono all’interno del penitenziario teramano dovuto al gravissimo sovraffollamento”.