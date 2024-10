Incredibile azione temeraria di tre detenuti nel carcere di Pescara

“Quello l che è accaduto ieri all'interno del carcere di Pescara non può e non deve passare inosservato. È vero che all'interno degli istituti di pena non ci vivono angeli ma non può essere comunque possibile che una entità adibita al contenimento del male mostri falle peggiori di una gruviera impostando il servizio su poche unità di personale", così Elio Colella della Segreteria Regionale dell' Sindacato di Polizia Penitenziaria SPP sull’ultima aggressione avvenuta nel carcere di Pescara. Tre detenuti sono riusciti ad entrare in sala regia, prendere le chiavi dopo aver malmenato l'addetto di servizio, aprire porte ed entrare in sezione per un'azione punitiva contro un altro detenuto. “Roba da non crederci eppure è successo. Grideremmo allo scandalo se non fosse per il disastro assoluto nel quale i governi che si sono succeduti hanno ricondotto l'intero sistema penitenziario”, sottolinea invece il Vice Segretario Generale Mauro Nardella che torna a chiedere investimenti e sicurezza per gli uomini della polizia penitenziaria ma anche il rispetto dei diritti costituzionali dei detenuti.