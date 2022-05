Panico e terrore a L’Aquila, auto senza controllo finisce dentro un asilo

Panico e momenti di terrore poco fa a L’Aquila dove sono momenti veramente spaventosi. É successo che un’automobile, per circostanze ancora da chiarire, é finita dentro all'asilo nido “I maggio”, in zona Pile, esattamente sul cortile dove stavano giocando diversi bambini. sfondando il cancello di protezione.

Il mezzo fuori controllo ha sfondato il cancello é travoltò alcuni piccoli. Al momento si parla di tre feriti, di cui uno in pericolo di vita trasportato d’urgenza al San Salvatore.

Seguiranno aggiornamenti, la speranza è che tutto possa risolversi per il meglio.