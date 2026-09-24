Tragedia a Selva di Altino: bambino di 6 anni muore soffocato da un boccone

Un bambino di sei anni è morto ieri sera a Selva di Altino dopo essere rimasto soffocato, secondo le prime informazioni, da un boccone di cibo. L’episodio è avvenuto nell’abitazione della famiglia, alla presenza dei genitori, che hanno immediatamente dato l’allarme.

Il piccolo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale “Consalvi” di Casoli, dove il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Pescara e diretto verso la zona dell’Aventino, ma i tentativi di salvargli la vita non hanno avuto esito. All’arrivo nel presidio sanitario le sue condizioni erano apparse disperate.

Il bambino frequentava la scuola primaria e viveva con la famiglia, originaria della Colombia e da tempo residente a Selva di Altino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoli, che hanno ascoltato i genitori e raccolto gli elementi utili a ricostruire l’accaduto. L’ipotesi al momento è quella di un soffocamento provocato da un boccone di cibo; ulteriori accertamenti dovranno chiarire la dinamica.

Il sindaco di Altino, Vincenzo Muratelli, si è recato all’ospedale di Casoli per manifestare la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia.