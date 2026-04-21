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Abusi sessuali su bambino. Aquilano condannato a 12 anni

I fatti risalgono a circa due anni fa e sono emersi dopo alcuni racconti del minore ai genitori, che hanno portato alla denuncia e all’avvio delle indagini da parte della squadra mobile

Abusi sessuali su bambino. Aquilano condannato a 12 anni

Ancora un bruttissimo episodio dalla cronaca giudiziaria del Capoluogo d'Abruzzo. La Corte d’Assise dell’Aquila ha condannato un 51enne del posto a dodici anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di un bambino di cinque anni. La pena è in linea con la richiesta del pubblico ministero Ugo Timpano.

I fatti risalgono a circa due anni fa e sono emersi dopo alcuni racconti del minore ai genitori, che hanno portato alla denuncia e all’avvio delle indagini da parte della squadra mobile. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, vicino di casa della famiglia, avrebbe approfittato del rapporto di fiducia instaurato nel tempo per compiere gli abusi.

Il procedimento si è concluso con la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’Assise, presieduta da Giuseppe Romano Gargarella, con giudice a latere Tommaso Pistone e sei giudici popolari. 

Ovviamente questo è il primo grado di giudizio ed è chiaro che ci sarà l'appello e fino alla fine del terzo grado non ci sarà la condanna definitiva. Resta il disgusto per una storia torbida e violenta che dovrà essere accertata fino in fondo dalla nostra giustizia.

Tags: Abusi sessuali laquila condannato vicino bambino ultime notizie

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