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Dramma ad Altino, anziana uccisa a martellate in casa

L’allarme è scattato intorno alle 22 dopo che una parente che vive all'estero era stata contattata dal nipote della vittima. I dettagli nell'articolo

Dramma ad Altino, anziana uccisa a martellate in casa

Un’anziana di 89 anni è stata uccisa a colpi di martello nella propria abitazione di Altino, in provincia di Chieti, nella serata di mercoledì 5 agosto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Lanciano e il personale del 118, ma per la donna, GDG, non c’era più nulla da fare.

L’allarme è scattato intorno alle 22, dopo che una zia del nipote della vittima, residente all’estero, ha segnalato la situazione alle forze dell’ordine affermando di essere stata contattata direttamente dal giovane.  Una volta entrati nell’abitazione, in contrada Briccioli, soccorritori e militari hanno trovato il corpo dell’anziana con evidenti e gravissimi traumi alla testa, compatibili con l’uso di un martello.

All’interno della casa è stato rintracciato il nipote della donna, AC di 25 anni, in evidente stato confusionale.  Il giovane è stato ascoltato dai carabinieri nel corso delle prime operazioni investigative.

Gli investigatori escludono al momento l’ipotesi di un’aggressione a scopo di furto o rapina.  

Gli elementi raccolti orientano verso un delitto maturato in ambito familiare. La Procura ha già disposto l’esecuzione dell’autopsia sulla salma per accertare con precisione le cause del decesso.

Nelle prossime ore si attende la decisione sui eventuali provvedimenti giudiziari nei confronti del 25enne, mentre le indagini proseguono per ricostruire la dinamica esatta e il movente dell’omicidio.

Tags: Omicidio Chieti Altino Nipote Martellate Ultime notizie

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