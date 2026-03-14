Traffico: dal 18 marzo lavori Aca in Corso Vittorio Emanuele

Proseguono a Pescara gli interventi di ACA S.p.A. per l'ammodernamento e il potenziamento della rete idrica cittadina, nell'ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR. Dal 18 marzo prenderà il via una nuova fase dei lavori che interesserà cinque punti della città e comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità.

I cantieri saranno attivi nelle seguenti aree: le rotatorie di viale Pindaro (di fronte all'Università e all'ex caserma Cocco), Corso Vittorio Emanuele II nei tratti compresi tra via Ravenna e via Genova e tra via Emilia e l'incrocio con corso Umberto, e l'incrocio tra via Chieti e via Napoli.

In viale Pindaro, dove saranno realizzate camere di controllo necessarie alla funzionalità delle nuove condotte, durante i lavori sarà istituito un unico senso di marcia in direzione sud-nord.

All'incrocio tra via Chieti e via Napoli sarà posata una nuova condotta idrica e, per circa una settimana, un tratto di via Napoli sarà chiuso al traffico.

Su Corso Vittorio Emanuele II sono previsti due interventi: nel tratto tra via Ravenna e via Genova sarà attuato un restringimento della carreggiata, mentre tra via Emilia e l'incrocio con corso Umberto sarà necessaria la chiusura completa della carreggiata, poiché i lavori interesseranno la parte centrale della sede stradale. La riapertura del tratto è prevista per il 3 aprile.

Per limitare i disagi saranno installati cartelli di preavviso e deviazione: il traffico in direzione sud-nord potrà utilizzare via Chieti e via Teramo, mentre dalla rotatoria di via Michelangelo saranno indicati percorsi alternativi su via Bassani Pavone e via Enzo Ferrari. Restano percorribili anche la riviera e via Nicola Fabrizi.

Nei cantieri saranno impegnate cinque squadre di lavoro, distribuite tra Porta Nuova e il centro cittadino, per ridurre i tempi di intervento. Al termine dei lavori ACA provvederà al ripristino del manto stradale per oltre 6 chilometri complessivi lungo i tratti di viabilità interessati dagli interventi sulla rete idrica, compreso il tratto di pregio di Corso Vittorio Emanuele II con pavimentazione rosso-marrone e le corsie con asfalto tradizionale.

"Il disagio che comporterà il cantiere sarà temporaneo e finalizzato a un cambiamento positivo, nell'ambito di un investimento importante sulla nostra città", ha dichiarato la presidente di ACA, Giovanna Brandelli.

"Si tratta dell'ultimo miglio di un intervento finanziato con fondi PNRR per migliorare una rete idrica ormai obsoleta e ridurre le perdite d'acqua", ha aggiunto il sindaco di Pescara Carlo Masci, sottolineando l'impegno a limitare al massimo i tempi dei lavori e i disagi per i cittadini.