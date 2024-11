Tortoreto: morte celebrale per il 12enne caduto dal quarto piano

Triste notizia per l'Abruzzo interno. Purtroppo è stato avviato questa mattina l'iter per accertare la morte celebrale del piccolo Edoardo, il ragazzino di 12 anni caduto dal balcone al 4° piano del condominio dove abitava con i genitori a Tortoreto lo scorso 5 novembre. Una caduta da 16 metri di altezza sull'asfalto di piazza Nassiriya, dove è ubicato il palazzo. Subito le sue condizioni sono apparse gravissime. Intubato sul posto è stato trasportato al 'Mazzini' dove i medici hanno fatto di tutto per provare a salvarlo. Il gravissimo quadro clinico purtroppo in questi giorni non ha mai dato segnali di miglioramento.

Edoardo era già in coma quando è arrivato all’ospedale Mazzini di Teramo e nonostante le cure del personale della rianimazione, non ha dato alcun segnale di ripresa.

A Tortoreto la notizia si è diffusa rapidamente questa mattina, gettando nello sconforto l’intera comunità. Tutte le manifestazioni in programma previste sono state annullate.