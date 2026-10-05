Frase del giorno

05 Ott, 2026
  1. Home
  2. Lavoro
  3. Tirocini extracurriculari in Abruzzo: pubblicato il bando

Tirocini extracurriculari in Abruzzo: pubblicato il bando

Indennità a 800 euro e domande dal 27 ottobre. Lidia Venditti: “Opportunità concreta per giovani, disoccupati e imprese locali”

Tirocini extracurriculari in Abruzzo: pubblicato il bando

Nuove e importanti opportunità per la formazione, l’occupazione e il futuro del territorio di Celano. Sono in corso di attivazione i nuovi finanziamenti della Regione Abruzzo dedicati ai tirocini extracurriculari, una misura che segna un concreto cambio di passo nelle politiche occupazionali regionali. A renderlo noto è Lidia Venditti, Presidente del Consiglio Comunale di Celano con delega alle Politiche del Lavoro.

La nuova misura introduce rilevanti agevolazioni economiche e burocratiche per i partecipanti. Il compenso per i tirocinanti sale a 800 euro lordi mensili, somma non soggetta a contributi. Inoltre, per evitare ritardi di natura burocratica, l’indennità verrà pagata direttamente dall’INPS tramite bonifico bancario.

I percorsi di tirocinio approvati si dividono in tre macro-aree, a seconda delle necessità dei destinatari:

· Orientamento e formazione (da 2 a 6 mesi): rivolta a neodiplomati, neolaureati e qualificati entro 24 mesi dal conseguimento del titolo.
· Inserimento e reinserimento lavorativo (da 2 a 12 mesi): dedicato a disoccupati, inoccupati, lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali o a rischio di disoccupazione.
· Inclusione per persone con disabilità (fino a 24 mesi): percorsi specifici per disabili fisici, psichici, sensoriali e invalidi civili, ai sensi della Legge 68/1999.

L’accesso alla misura è vincolato al rispetto di determinati requisiti sia per i lavoratori sia per le aziende ospitanti. I tirocinanti devono essere persone maggiorenni, disoccupate o inoccupate, regolarmente iscritte ai Centri per l’Impiego. I soggetti ospitanti devono essere datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo, in regola con il DURC, l’applicazione dei CCNL e le norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I termini temporali per l’accesso ai finanziamenti seguono un calendario preciso. Lunedì 5 ottobre è prevista la pubblicazione ufficiale del bando sul portale istituzionale della Regione Abruzzo. Seguirà una fase di consultazione di 20 giorni per prendere visione della documentazione. Dal 27 ottobre si aprirà ufficialmente lo sportello a flusso continuo per la presentazione delle domande sulla piattaforma telematica dedicata della Regione Abruzzo.

“Come amministrazione comunale e attraverso la mia delega alle Politiche del Lavoro – dichiara la Presidente del Consiglio Comunale, Lidia Venditti – continuo a monitorare e diffondere ogni strumento utile per sostenere l’occupazione e le imprese locali. Invito con forza tutti i giovani, i lavoratori e le aziende di Celano a cogliere questa importante e concreta opportunità per il nostro tessuto economico e sociale”.

Tags: Tirocini extracurriculari Bando Comune di celano Lidia venditti Lavoro Regione abruzzo

Vedi anche

Comune Pescara. Pubblicato l'avviso per attivare 50 tirocini
Lavoro

Comune Pescara. Pubblicato l'avviso per attivare 50 tirocini

24 Mar, 2025
Posti di lavoro in Regione Abruzzo, Ministero dell’Interno e Provincia di Teramo
Lavoro

Posti di lavoro in Regione Abruzzo, Ministero dell’Interno e Provincia di Teramo

09 Giu, 2022
Concorsi: tutte le opportunità nel pubblico impiego in Abruzzo
Lavoro

Concorsi: tutte le opportunità nel pubblico impiego in Abruzzo

21 Dic, 2021
Celano: nei guai cinque funzionari comunali
Cronaca

Celano: nei guai cinque funzionari comunali

06 Mag, 2021
Lavoro, la Regione Abruzzo assume 36 professionalità a tempo indeterminato
Lavoro

Lavoro, la Regione Abruzzo assume 36 professionalità a tempo indeterminato

29 Mar, 2017
La Regione Abruzzo con la "Garanzia Giovani", nuovo bando per 1560 tirocini
Lavoro

La Regione Abruzzo con la "Garanzia Giovani", nuovo bando per 1560 tirocini

12 Gen, 2017
Arriva il bando "Garanzia Over" della Regione Abruzzo per sostenere l'occupazione
Lavoro

Arriva il bando "Garanzia Over" della Regione Abruzzo per sostenere l'occupazione

04 Nov, 2016
Lavoro: Sclocco presenta i tirocini formativi per i "NEET"
Lavoro

Lavoro: Sclocco presenta i tirocini formativi per i "NEET"

18 Dic, 2014
Teramolavoro: 130 tirocini
Lavoro

Teramolavoro: 130 tirocini

03 Mag, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661