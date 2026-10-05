Tirocini extracurriculari in Abruzzo: pubblicato il bando

Nuove e importanti opportunità per la formazione, l’occupazione e il futuro del territorio di Celano. Sono in corso di attivazione i nuovi finanziamenti della Regione Abruzzo dedicati ai tirocini extracurriculari, una misura che segna un concreto cambio di passo nelle politiche occupazionali regionali. A renderlo noto è Lidia Venditti, Presidente del Consiglio Comunale di Celano con delega alle Politiche del Lavoro.

La nuova misura introduce rilevanti agevolazioni economiche e burocratiche per i partecipanti. Il compenso per i tirocinanti sale a 800 euro lordi mensili, somma non soggetta a contributi. Inoltre, per evitare ritardi di natura burocratica, l’indennità verrà pagata direttamente dall’INPS tramite bonifico bancario.

I percorsi di tirocinio approvati si dividono in tre macro-aree, a seconda delle necessità dei destinatari:

· Orientamento e formazione (da 2 a 6 mesi): rivolta a neodiplomati, neolaureati e qualificati entro 24 mesi dal conseguimento del titolo.

· Inserimento e reinserimento lavorativo (da 2 a 12 mesi): dedicato a disoccupati, inoccupati, lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali o a rischio di disoccupazione.

· Inclusione per persone con disabilità (fino a 24 mesi): percorsi specifici per disabili fisici, psichici, sensoriali e invalidi civili, ai sensi della Legge 68/1999.

L’accesso alla misura è vincolato al rispetto di determinati requisiti sia per i lavoratori sia per le aziende ospitanti. I tirocinanti devono essere persone maggiorenni, disoccupate o inoccupate, regolarmente iscritte ai Centri per l’Impiego. I soggetti ospitanti devono essere datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo, in regola con il DURC, l’applicazione dei CCNL e le norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I termini temporali per l’accesso ai finanziamenti seguono un calendario preciso. Lunedì 5 ottobre è prevista la pubblicazione ufficiale del bando sul portale istituzionale della Regione Abruzzo. Seguirà una fase di consultazione di 20 giorni per prendere visione della documentazione. Dal 27 ottobre si aprirà ufficialmente lo sportello a flusso continuo per la presentazione delle domande sulla piattaforma telematica dedicata della Regione Abruzzo.

“Come amministrazione comunale e attraverso la mia delega alle Politiche del Lavoro – dichiara la Presidente del Consiglio Comunale, Lidia Venditti – continuo a monitorare e diffondere ogni strumento utile per sostenere l’occupazione e le imprese locali. Invito con forza tutti i giovani, i lavoratori e le aziende di Celano a cogliere questa importante e concreta opportunità per il nostro tessuto economico e sociale”.