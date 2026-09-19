Tiburtina, autocarro rubato e refurtiva a bordo: due denunciati

Nelle prime ore della notte di giovedì, in zona Tiburtina, la Polizia di Stato ha portato a termine un’efficace operazione di polizia giudiziaria, recuperando un furgone rubato e la refurtiva contenuta al suo interno. Due persone, di 40 e 58 anni, sono state denunciate.

Durante il servizio di perlustrazione, l’attenzione degli equipaggi della Squadra Volante è stata attratta dalla manovra repentina effettuata dal conducente di un furgone per eludere il controllo della pattuglia. La prontezza dei poliziotti ha consentito di invertire tempestivamente la marcia e seguire il mezzo, raggiungendolo e bloccando i due occupanti prima che potessero far perdere le proprie tracce.

L’immediato ausilio di ulteriori equipaggi della Squadra Volante e gli accertamenti condotti tramite le banche dati hanno permesso di verificare che l’autocarro era stato rubato soltanto il giorno precedente. Nel corso dei controlli e delle perquisizioni personali, gli operatori hanno inoltre rinvenuto e sequestrato arnesi atti allo scasso in possesso di uno dei fermati. All’interno del vano di carico era presente l’intera refurtiva, composta da numerosi utensili da lavoro.

Il materiale e il veicolo sono stati riconsegnati al proprietario. A conclusione delle attività di rito, le due persone sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione, furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Al conducente sono state inoltre contestate le violazioni al Codice della Strada per guida con patente revocata.