25 Ago, 2025
Bruciate due auto d'epoca e un furgone nella notte

E' accaduto nel quartiere Santa Rita di Lanciano ma i mezzi appartengono alla stessa persona. Si segue la pista dolosa

Questa notte nel quartiere Santa Rita di Lanciano i residenti sono stati svegliati dal suono delle sirene dei Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere tre diversi roghi, di natura certamente dolosa, su tre mezzi: un furgone e due automobili d'epoca. Il pubblico ministero Mirvana Di Serio sta aspettando il rientro in Italia della Germania del proprietario, un imprenditore lancianese, per formulare le ipotesi investigative. Quella più probabile è quella di un regolamento di conti ma al momento non è possibile aggiungere altro. 

