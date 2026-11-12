Tentato furto d’auto sventato: cinque arresti della polizia

# Pescara,

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Un tentativo di furto d’autovettura nella zona di Portanuova si è concluso, nella notte tra il 10 e l’11 novembre, con l’arresto di cinque persone da parte della Polizia di Stato. L’intervento, partito intorno alle 1:30 dopo una segnalazione alla Sala Operativa della Questura, ha portato al sequestro del veicolo usato per la fuga e di un dispositivo elettronico ritenuto idoneo a bypassare i sistemi di avviamento delle auto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tre persone erano state sorprese mentre tentavano di rubare un’autovettura in zona Portanuova. Gli agenti hanno acquisito una descrizione dettagliata dei sospettati e avviato immediatamente le ricerche sul territorio.

Scoperti, i presunti autori del tentativo si sono dati alla fuga a bordo di un’automobile di grossa cilindrata, guidata da un presunto complice. Grazie al coordinamento tra le pattuglie, la Volante — con l’aiuto di altri equipaggi — ha intercettato e bloccato il veicolo mentre si dirigeva verso il centro di Pescara.

A bordo erano presenti cinque persone, inizialmente prive di documenti d’identità. I controlli hanno evidenziato una corrispondenza tra l’abbigliamento di tre passeggeri e le descrizioni fornite nella segnalazione iniziale.

Durante la perquisizione personale, un 24enne è stato trovato in possesso di un dispositivo elettronico nascosto negli indumenti intimi, ritenuto idoneo a aggirare i sistemi di blocco dell’avviamento dei veicoli. L’auto utilizzata per la fuga e lo strumento sono stati sottoposti a sequestro penale.

Gli accertamenti condotti negli uffici della Questura hanno inoltre accertato che un 22enne aveva fornito generalità false per sottrarsi a un provvedimento restrittivo. Il giovane risultava infatti sottoposto alla detenzione domiciliare ed è stato deferito anche per evasione e sostituzione di persona.

Sono stati arrestati un 39enne, un 24enne, un 22enne, un 19enne e un 17enne. Per i maggiorenni è stata disposta la custodia presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo; il minore è stato invece affidato al Centro di Prima Accoglienza di L’Aquila.

Dopo la convalida degli arresti, avvenuta nella mattinata dell’11 novembre, l’Autorità giudiziaria ha disposto nei confronti degli indagati il divieto di dimora nella regione Abruzzo. Il Questore ha inoltre emesso un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, della durata di quattro anni.

Le persone coinvolte restano presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna: le informazioni diffuse riguardano infatti indagini ancora in corso e possibili ulteriori approfondimenti.