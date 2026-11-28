Decisivo l'intervento della Squadra Volante della Questura di Teramo nella notte presso il centro commerciale "Gran Sasso", dove un allarme antintrusione ha segnalato un'effrazione ai danni di una gioielleria. Intorno alle ore 00.50 del 25 novembre, gli agenti, impegnati nel servizio di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, hanno udito il segnale acustico dell'allarme provenire dalla struttura commerciale e si sono portati tempestivamente sul posto.

Gli accertamenti hanno consentito di constatare che, poco prima, ignoti si erano introdotti nell'esercizio commerciale, infrangendo tre vetrine e asportando diversi monili in oro, per poi darsi alla fuga alla vista della Volante in arrivo. Gli operatori, unitamente al personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, hanno acquisito elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto e agli ulteriori adempimenti.

Sono attualmente in corso le indagini e gli approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire l'esatta dinamica del furto e a risalire all'identità degli autori.