Tentato colpo in banca in via Chieti

Il capoluogo adriatico continua a meravigliare dal punto di vista della criminalità. Negli ultimi giorni aggressioni, scippi, accoltellamenti, pestaggi ma anche tentativi di colpi in banca, come quello capitato è scoperto questa notte in via Chieti ed andato in fumo solamente per la solerzia di una guardia giurata. Tutto é accaduto in pochi minuti. Il professionista della sicurezza ha sentito rumori provenire dall’interno della filiale di Intesa Sanpaolo ed ha chiamato la centrale di polizia.

Immediatamente sul posto, data la vicinanza con la Questura, sono stati trovati gli attrezzi del mestieri e ed una mole con la quale avrebbero dovuto forzare il caveau della banca e prendere il denaro contenuto nel forziere.

Sono in corso le indagini, perché dei malviventi nessuna traccia. Certamente di stratta di esperti del settore, poiché erano anni che non si vedeva una azione così spregiudicata nel cuore della città di Pescara.