Incendio via Roma, si segue la pista dolosa

Questa mattina alle ore 08.00 circa la città di Pescara si è trovata un’intensa colonna di fumo nero con cui fare i conti, soprattutto dal punto di vista della puzza. Prontamente, due squadre dei Vigili del Fuoco, sono intervenute, per domare il rogo divampato dall’incendio di cassonetti per rifiuti urbani in pieno centro.



Le fiamme hanno coinvolto completamente un’isola ecologica posizionata in via Roma, ed interessato un locale adibito ad ufficio appartenente all’istituto bancario “Intesa- Sanpaolo” , limitrofo al punto di raccolta rifiuti.

L’immediato intervento delle squadre, ha consentito l’estinzione dell’incendio limitando i danni all’esercizio bancario e alle strutture dell’edificio.

Oltre al Nucleo NBCR del Comando VVF è intervenuta la polizia scientifica e gli artificieri della Polizia di Stato i quali hanno effettuato i gli accertamenti necessari per risalire alle cause del rogo.

Da alcune indiscrezioni, tra le ipotesi, anche quella della pista anarchica ma non ci sono conferme in tal senso. Di sicuro, però, c’è che il rogo ha provocato diversi danni, anche agli edifici vicini al rogo.