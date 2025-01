Telenovela ‘Premi Flaiano’ a lieto fine

Come ampiamente previsto si è risolta la ‘telenovela’ dei Premi Flaiano a Pescara si o no? Questo pomeriggio, nella redazione del quotidiano IlCentro, è stato siglato l’accorto tra l’avvocatessa Carla Tiboni e il sindaco del capoluogo adriatico, che diede appunto i natali al celebre sceneggiatore. Non conosciamo i termini, naturalmente si sarà parlato di denaro che, a nostro avviso, era il focus della polemica imbastita dall’organizzatrice del celebre premio internazionale dedicato al cinema. Bene così, forse si sarebbe potuto evitare questo bailamme che ha portato il coinvolgimento anche di altre amministrazioni prontissime a scippare a Pescara l’evento.