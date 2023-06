Finanziati 4 teatri a Pescara e nemmeno un euro per il Michetti

Per i lavori di efficientamento energetico dei teatri comunali l’Amministrazione di Pescara ha ottenuto fondi del PNRR per 1.292.500 Euro destinati al teatro comunale Gabriele d’Annunzio, all’ auditorium Ennio Flaiano, all’auditorium Cerulli e al teatro Giovanni Cordova. Lo ha comunicato il Sindaco Carlo Masci ieri in una conferenza in cui ha affermato, riferendosi ai 4 teatri ammessi al finanziamento, che “sono strutture culturali molto utilizzate in città e molto iconiche e caratteristiche” mentre,aggiungiamo noi, nemmeno un Euro è andato al Teatro Michetti. A chiedersi come mai non sono stati previsti finanziamenti per l’antico teatro di proprietà comunale in stile Liberty è Carla Tiboni, la presidente dei Premi Internazionali Flaiano. Infatti il Comune di Pescara non è stato in grado di reperire i 1.500.00 Euro necessari per completarne il restauro e restituire così alla città un importante spazio culturale”, dal momento che, il teatro Michetti non è stato più utilizzato essendo in stato quasi di abbandono. Ci auguriamo che la Giunta Masci riesca a reperire i fondi necessari per rendere fruibile anche il Michetti oltre ai 4 teatri menzionati. Nessuno si augura che faccia la fine del teatro Pomponi costruito esattamente 100 anni fa e che nemmeno i bombordamenti alleati del 43 sono riusciti ad abbattere. A decretare la morte del teatro è stata un’ordinanza del settembre del 1963 in quanto la struttura sarebbe stata inadeguata. Le cronache raccontano che i dubbi sulla perizia sembrarono trovare conferma dal momento che per abbattere la strutturacostruita col cemento armato, è stato necessario ricorrere alle cariche esplosive..