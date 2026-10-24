Teatro Marrucino, 2,7 milioni dal Ministero della Cultura per il restauro

Ci sono novità importanti per il patrimonio culturale teatino. Attraverso il prescindente della Regione Abruzzo si apprende che il Ministero della Cultura ha formalizzato un finanziamento di 2 milioni e 700mila euro destinato agli interventi di consolidamento e restauro del Teatro Marrucino di Chieti per il triennio 2025-2027. La comunicazione è arrivata attraverso una lettera ufficiale inviata dal capo di Gabinetto del Ministero, Valentina Gemignani, a nome del ministro Alessandro Giuli. Le risorse rientrano nella programmazione statale per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico e consentiranno alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara di avviare gli atti necessari all'esecuzione dei lavori.

Il presidente Marsilio non na nascosto la soddisfazione per il finanziamento, ringraziando il ministro Giuli e il suo capo di Gabinetto per l'attenzione riservata al Teatro di Chieti. Il governatore d'Abruzzl ha inoltre replicato alle critiche avanzate nei mesi scorsi dalle opposizioni di centrosinistra, che avevano contestato l'impegno della Giunta regionale nei confronti del Marrucino. Secondo Marsilio, lo stanziamento conferma il lavoro svolto per garantire gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese.