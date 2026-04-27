Frase del giorno

27 Apr, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Tassa di Soggiorno: le nuove tariffe per i turisti

Tassa di Soggiorno: le nuove tariffe per i turisti

L'amministrazione comunale di Montesilvano indica l'applicazione a partire dal primo maggio 2026 e fino al 31 ottobre 2026. I dettagli nell'articolo

Tassa di Soggiorno: le nuove tariffe per i turisti

L’Amministrazione Comunale di Montesilvano ha comunicato le nuove disposizioni relative all'Imposta di Soggiorno per l’anno 2026. In un’ottica di trasparenza e supporto al comparto turistico, sono state introdotte variazioni su periodicità e tariffe.

Per l'anno corrente, l'imposta si applica dal 1° maggio al 31 ottobre 2026.

La riscossione seguirà una nuova periodicità trimestrale per agevolare il lavoro dei gestori

​1° Periodo (maggio – luglio): dichiarazione e versamento entro il 31 agosto 2026.
2° Periodo (agosto – ottobre): dichiarazione e versamento entro il 30 novembre 2026.

NUOVE TARIFFE 2026


​Il rinnovato piano tariffario, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 327 del 03/12/2025, prevede i seguenti importi:

Strutture Alberghiere
5 stelle e superiori € 3,00
4 stelle € 2,00
3 stelle € 2,00
2 stelle € 2,00
1 stella € 1,50

Strutture Extra-Alberghiere
Agriturismi € 2,00
Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n.50 € 2,00

Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti
€ 2,00
B&B € 2,00
Ostelli € 2,00

Strutture ricettive all’aria aperta
Villaggi Turistici 5 stelle e superiori Euro 2,00
Villaggi Turistici 4 stelle Euro 2,00
Villaggi Turistici 1-2-3 stelle Euro 2,00
Campeggi Euro 2,00

INFO E MODULISTICA
​I gestori possono consultare il dettaglio delle tariffe e scaricare i documenti necessari direttamente nella sezione “Modulistica” del software gestionale dedicato.

L'Amministrazione ringrazia tutti gli operatori per la preziosa collaborazione nella crescita della città. 

Tags: montesilvano tassa di soggiorno Riscossione Tariffe Modulistica

Vedi anche

Tassa di soggiorno, gli albergatori dicono “No” agli aumenti
Turismo

Tassa di soggiorno, gli albergatori dicono “No” agli aumenti

07 Mag, 2025
Turismo, albergatori di Roccaraso evadono la tassa di soggiorno per 70mila euro
Cronaca

Turismo, albergatori di Roccaraso evadono la tassa di soggiorno per 70mila euro

22 Mar, 2018
Pescara: approvata tassa di soggiorno. Si pagherà 1 euro in più a notte extra tariffa
Politica

Pescara: approvata tassa di soggiorno. Si pagherà 1 euro in più a notte extra tariffa

20 Apr, 2016
Montesilvano riscuote Tassa sui Rifiuti senza Soget. Funzionerà?
Attualità

Montesilvano riscuote Tassa sui Rifiuti senza Soget. Funzionerà?

14 Set, 2015
Monta la protesta degli albergatori contro la tassa di soggiorno
Attualità

Monta la protesta degli albergatori contro la tassa di soggiorno

04 Feb, 2014
Il colmo per un turista? Pagare 2 euro per una vacanza a Montesilvano
Attualità

Il colmo per un turista? Pagare 2 euro per una vacanza a Montesilvano

23 Gen, 2014
Soggiorno. No alla tassa
Turismo

Soggiorno. No alla tassa

21 Giu, 2012
FEDERTURISMO: NO ALLA TASSA
Economia

FEDERTURISMO: NO ALLA TASSA

14 Ott, 2011
TASSA DI SOGGIORNO, SUMMIT DEI SINDACI
Turismo

TASSA DI SOGGIORNO, SUMMIT DEI SINDACI

04 Ott, 2011

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661