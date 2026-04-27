Tassa di Soggiorno: le nuove tariffe per i turisti

L’Amministrazione Comunale di Montesilvano ha comunicato le nuove disposizioni relative all'Imposta di Soggiorno per l’anno 2026. In un’ottica di trasparenza e supporto al comparto turistico, sono state introdotte variazioni su periodicità e tariffe.

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Per l'anno corrente, l'imposta si applica dal 1° maggio al 31 ottobre 2026.

La riscossione seguirà una nuova periodicità trimestrale per agevolare il lavoro dei gestori

​1° Periodo (maggio – luglio): dichiarazione e versamento entro il 31 agosto 2026.

2° Periodo (agosto – ottobre): dichiarazione e versamento entro il 30 novembre 2026.

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NUOVE TARIFFE 2026



​Il rinnovato piano tariffario, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 327 del 03/12/2025, prevede i seguenti importi:

Strutture Alberghiere

5 stelle e superiori € 3,00

4 stelle € 2,00

3 stelle € 2,00

2 stelle € 2,00

1 stella € 1,50

Strutture Extra-Alberghiere

Agriturismi € 2,00

Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n.50 € 2,00

Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti

€ 2,00

B&B € 2,00

Ostelli € 2,00

Strutture ricettive all’aria aperta

Villaggi Turistici 5 stelle e superiori Euro 2,00

Villaggi Turistici 4 stelle Euro 2,00

Villaggi Turistici 1-2-3 stelle Euro 2,00

Campeggi Euro 2,00

INFO E MODULISTICA

​I gestori possono consultare il dettaglio delle tariffe e scaricare i documenti necessari direttamente nella sezione “Modulistica” del software gestionale dedicato.

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L'Amministrazione ringrazia tutti gli operatori per la preziosa collaborazione nella crescita della città.

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