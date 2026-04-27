“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Tassa di Soggiorno: le nuove tariffe per i turisti
L'amministrazione comunale di Montesilvano indica l'applicazione a partire dal primo maggio 2026 e fino al 31 ottobre 2026. I dettagli nell'articolo
L’Amministrazione Comunale di Montesilvano ha comunicato le nuove disposizioni relative all'Imposta di Soggiorno per l’anno 2026. In un’ottica di trasparenza e supporto al comparto turistico, sono state introdotte variazioni su periodicità e tariffe.
Per l'anno corrente, l'imposta si applica dal 1° maggio al 31 ottobre 2026.
La riscossione seguirà una nuova periodicità trimestrale per agevolare il lavoro dei gestori
1° Periodo (maggio – luglio): dichiarazione e versamento entro il 31 agosto 2026.
2° Periodo (agosto – ottobre): dichiarazione e versamento entro il 30 novembre 2026.
NUOVE TARIFFE 2026
Il rinnovato piano tariffario, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 327 del 03/12/2025, prevede i seguenti importi:
Strutture Alberghiere
5 stelle e superiori € 3,00
4 stelle € 2,00
3 stelle € 2,00
2 stelle € 2,00
1 stella € 1,50
Strutture Extra-Alberghiere
Agriturismi € 2,00
Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n.50 € 2,00
Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti
€ 2,00
B&B € 2,00
Ostelli € 2,00
Strutture ricettive all’aria aperta
Villaggi Turistici 5 stelle e superiori Euro 2,00
Villaggi Turistici 4 stelle Euro 2,00
Villaggi Turistici 1-2-3 stelle Euro 2,00
Campeggi Euro 2,00
INFO E MODULISTICA
I gestori possono consultare il dettaglio delle tariffe e scaricare i documenti necessari direttamente nella sezione “Modulistica” del software gestionale dedicato.
L'Amministrazione ringrazia tutti gli operatori per la preziosa collaborazione nella crescita della città.