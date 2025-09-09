Frase del giorno

Taglio del nastro alla 'nuova' stazione di Teramo

Conclusi i lavori per la piazza antistante l'infrastruttura ferroviaria del capoluogo teramano. Importo complessivo del restyling 26 milioni di euro

Oggi, martedì 9 settembre, alle ore 15:00, é stata inaugurata la piazza antistante alla stazione ferroviaria di Teramo, a conclusione del primo lotto dei lavori per un totale di 26 milioni di euro

Con il taglio del nastro si apre ufficialmente un nuovo spazio urbano, pensato come luogo di incontro e di collegamento con la città. Inoltre, da ieri, i treni sono tornati a transitare regolarmente come nel caso del collegamento Teramo-Giulianova.

All'inaugurazione le autorità cittadine.

