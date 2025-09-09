“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Taglio del nastro alla 'nuova' stazione di Teramo
Conclusi i lavori per la piazza antistante l'infrastruttura ferroviaria del capoluogo teramano. Importo complessivo del restyling 26 milioni di euro
Oggi, martedì 9 settembre, alle ore 15:00, é stata inaugurata la piazza antistante alla stazione ferroviaria di Teramo, a conclusione del primo lotto dei lavori per un totale di 26 milioni di euro
Con il taglio del nastro si apre ufficialmente un nuovo spazio urbano, pensato come luogo di incontro e di collegamento con la città. Inoltre, da ieri, i treni sono tornati a transitare regolarmente come nel caso del collegamento Teramo-Giulianova.
All'inaugurazione le autorità cittadine.