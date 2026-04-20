Strade Provinciali: investimento da 4 milioni

La Provincia di Pescara ha avviato un importante programma di manutenzione straordinaria della rete viaria, che interesserà in modo capillare gran parte delle strade di competenza, con un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. Si tratta di un piano organico che coinvolge numerose arterie provinciali – tra cui le SP 2, 4, 20, 23, 35, 36, 44, 49, 51, 53, 57 e 77 – e che tocca diversi comuni del territorio come Città Sant’Angelo, Cappelle sul Tavo, Collecorvino, Pianella, Moscufo, Spoltore, Cepagatti, Loreto Aprutino, Civitaquana, Catignano, Vicoli ed altri, andando a incidere in maniera significativa sulla qualità della viabilità provinciale. Gli interventi, progettati nel 2025 e consegnati nel marzo 2026 nel rispetto delle tempistiche tecniche più idonee per le asfaltature, prevedono il rifacimento del manto stradale, la pulizia delle cunette, il ripristino della segnaletica e opere di regimazione delle acque, fondamentali per la sicurezza e la durabilità delle infrastrutture.



I lavori sono affidati al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Slim Srl, Giu.Ve.Ter. Snc, Marinelli Umberto Srl e Rapino Strade e Ambiente Srl. Responsabile Unico del Procedimento è Mauro Di Blasio, mentre la progettazione è stata curata dai tecnici Massimo Macrini, Mirko Parlione, Valentina Scutti e Claudio Sablone, sotto il coordinamento del dirigente tecnico della Provincia, Ing. Marco Scorrano. Nell’ambito di questo ampio programma, il Presidente Giorgio De Luca, insieme ai consiglieri Filippo Mariani e Angelo Belli, ha effettuato sopralluoghi sui cantieri attivi, con particolare attenzione agli interventi sulla SP 2 (Lungofino) nel territorio di Città Sant’Angelo e sulla SP 64 nei comuni di Alanno, Cepagatti e Rosciano.



“La Lungofino rappresenta una delle arterie più importanti e strategiche per la mobilità della nostra provincia – ha dichiarato il Presidente De Luca – un collegamento fondamentale tra la costa e l’entroterra, utilizzato quotidianamente da cittadini e imprese. Parliamo di una strada i cui lavori erano attesi da molti anni e che oggi, finalmente, vede interventi concreti e strutturati. Non si tratta di una manutenzione ordinaria, ma di una riqualificazione complessiva che restituisce sicurezza e funzionalità a un’infrastruttura centrale. Questo risultato è frutto di una programmazione seria e di un lavoro amministrativo puntuale, che ci ha consentito di rispettare tempi e obiettivi. La Lungofino è simbolo di un metodo chiaro: meno annunci e più cantieri. Continueremo a seguire passo dopo passo l’avanzamento dei lavori, perché la sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture sono una priorità per questa amministrazione e per tutto il territorio provinciale. Il piano di interventi proseguirà fino alla fine dell’anno, confermando l’impegno della Provincia di Pescara nel miglioramento della rete viaria e nella sicurezza dei cittadini”.