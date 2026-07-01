“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
'Stop' all’acqua potabile per lavori sulla rete idrica in 16 Comuni del Teramano
Domani la sospensione idrica dalle ore 10 alle ore 23 per interventi sull'adduttrice nel territorio comunale di Castellalto
Temporanea sospensione dell’erogazione idrica in una vasta area della provincia di Teramo nella giornata di giovedì 2 luglio, per un intervento di riparazione sulla rete acquedottistica provinciale.
I lavori interesseranno una condotta adduttrice nel territorio comunale di Castellalto e richiederanno l’interruzione del servizio dalle 10 alle 23.
Il provvedimento coinvolgerà interi territori comunali e località nei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Teramo, Torano Nuovo e Tortoreto.
Le strutture ospedaliere dell’area interessata resteranno regolarmente alimentate e non subiranno disservizi.