Spettacolo all'Adriatico nel giorno dei 50 anni dei Rangers: Samb battuta e terzo posto

Nel tradizionale Derby dell’Adriatico, i biancazzurri superano la Sambenedettese con il punteggio di 3-1 e, approfittando del passo falso del Grosseto, balzano al terzo posto in classifica. Un primo tempo di straordinaria fattura mette in ghiaccio il match, seguito da una ripresa di sofferenza in cui i delfini rischiano di riaprire i giochi. Ma il pomeriggio dell'Adriatico si è acceso ancor prima del fischio d'inizio grazie alla spettacolare coreografia con cui i Pescara Rangers hanno celebrato il loro mezzo secolo di vita. Il gruppo, nato il 18 novembre 1976 e tra i più longevi del tifo organizzato italiano, ha colorato di biancazzurro l'intero settore: migliaia di cartoncini bianchi e blu, fumogeni e un grande stendardo centrale hanno accolto le squadre in campo. Sotto la coreografia sono state esposte le immagini di chi ha fatto la storia del gruppo e non c'è più, per un tributo emozionante condiviso da tutto lo stadio

Mister Buscè conferma il collaudato 4-3-1-2. Davanti a Fiorillo, la retroguardia vede l'inserimento di Pellacani al posto di Nardin (impegnato con la Nazionale), affiancato da Capellini e spinto sulle fasce da Motta. In cabina di regia torna Guccione dal primo minuto, con Graziani che si insedia in panchina, mentre in avanti viene confermata la seconda maglia da titolare consecutiva per il tandem offensivo composto da Parigi e Inglese. Sponda rossoblù, mister D’Alesio ritrova Zini dopo il turno di squalifica e si affida sulla trequarti all'ex Sgarbi e a Plicco, preferito a Tunjov.

L'approccio dei padroni di casa è semplicemente perfetto. Al 7' il terzino Motta pennella un traversone dalla sinistra: la difesa ospite respande corto, permettendo a Valzania di coordinarsi e far partire un missile di controbalzo che si insacca imparabile sotto il sette. Il Pescara insiste e al 9' impegna nuovamente Cultraro con Parigi, servito puntualmente da Meazzi. Il monologo biancazzurro prosegue: al 12' un diagonale di Erradi sfiora il palo, ma è solo il preludio al raddoppio. Al 18' una splendida scucchiaiata di Meazzi premia l'inserimento dello stesso Erradi, lesto a farsi trovare nel posto giusto per il 2-0.

La Sambenedettese accusa il colpo e rischia il tracrollo definitivo alla mezz'ora, quando un retropassaggio scellerato di Guccione spalanca la porta a Sgarbi: l'ex di turno s'inutilizza a tu per tu con Fiorillo, che ipnotizza l'avversario salvando i suoi. Sul tramonto della prima frazione, il Delfino cala il tris con un’azione da manuale del calcio: Parigi smista per Meazzi, apertura illuminante per Erradi e cross pennellato sul secondo palo dove Inglese stacca di testa e insacca. È il primo centro stagionale per il numero nove davanti al proprio pubblico, un gol che manda le squadre negli spogliatoi sul 3-0.

Nel secondo tempo la musica cambia drasticamente. La Sambenedettese rientra in campo con un piglio nettamente più aggressivo, costringendo Fiorillo a un doppio miracolo in avvio: prima vola al 49' a disinnescare un colpo di testa inestricabile di Magnaghi, poi si ripete un minuto più tardi sventando un diagonale insidioso di Stabile. Al 52' lo stesso Stabile grazia i padroni di casa calciando fuori da ottima posizione.

Mister Buscè prova a correre ai ripari attorno all'ora di gioco, richiamando un brillante Meazzi per inserire Milan e ridisegnando la squadra con un 3-5-2 a trazione posteriore (Donati, Capellini e Pellacani). I marchigiani continuano però a spingere: al 67' Faggioli brucia Pellacani ma spara alto da ottima posizione. La pressione ospite si concretizza al 75': cross dalla destra deviato, con Candellori che sbuca sul secondo palo come un rapace d'area siglando il gol del 3-1. Il Pescara accusa il colpo ma prova a reagire subito con Gatto, il cui diagonale viene bloccato centralmente da Cultraro. Nel finale, al 93', i biancazzurri sprecano anche il colpo del k.o. con Motta, che cestina un comodo assist dall'interno dell'area servitogli da Vitali.

Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro sancisce la fine delle ostilità. Il Pescara inanella così il settimo risultato utile consecutivo e torna a festeggiare i tre punti tra le mura amiche. La marcia dei biancazzurri non si ferma: nel prossimo turno il calendario riserverà un'altra affascinante e insidiosa stracittadina regionale, con la trasferta in casa del Pineto dell'ex mister Bruno, una sfida storicamente ostica per il Delfino.

Pescara-Sambenedettese 3-1

Reti: 7' Valzania, 18' Erradi, 44' Inglese, 30'st Candellori (S)

Pescara (4-3-1-2): Fiorillo; Donati, Capellini, Pellacani, Motta; Valzania (46′ Gatto), Guccione (69′ Graziani), Erradi (73′ Sardo); Meazzi (59′ Milan); Inglese, Parigi (73′ Vitali). A disp.: Saio, Letizia, Altare, D’Ausilio, Ferraris, Zeppieri. All.: Buscè.

Sambenedettese (4-2-3-1): Cultraro; Zini, Pezzola (46′ Magnaghi), Gigli, Nicoli; Tourè, Piccoli; Plicco (56′ Marranzino), Candellori, Sgarbi (67′ Tunjov); Stabile (56′ Faggioli). A disp.: Orsini, Barraco, Chelli, Carinelli, Perrotta, De Angelis, Machin, Buljan, Kosijer. Allenatore: D’Alesio

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Assistenti: Nicola Di Meo di Nichelino, Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. IV Ufficiale: Alessandro Silvestri di Roma 1.FVS: Fabio D’Ettorre di Lanciano

Foto: Pagina Facebook Pescara Calcio. Credits Massimo Mucciante