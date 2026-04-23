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Spesa per farmaci “record” in Abruzzo

I dati dell’Aifa 2024 indicano la somma 835.718.384 euro della quale l’80% è a carico del sistema sanitario pubblico. I dettagli nell’articolo

Spesa per farmaci “record” in Abruzzo

I dati dell’Aifa sul consumo di farmaci nella regione Abruzzo indicano dati impressionati: nel 2024 la spesa farmaceutica ha raggiunto 835.718.384 euro, con una quota dell’80% a carico del sistema sanitario pubblico e del 20% sostenuta privatamente dai cittadini.

Il report evidenzia anche che la spesa complessiva regionale supera del 3,4% la media nazionale, con una componente pubblica più alta (+8,2%) e una privata più bassa (-12%). I consumi risultano invece inferiori del 5,1% rispetto al dato italiano. Nel dettaglio, 428,8 milioni di euro riguardano l’acquisto di farmaci nelle strutture sanitarie pubbliche, 239,4 milioni l’assistenza convenzionata e 167,5 milioni la spesa privata dei cittadini.

Per quanto riguarda le categorie terapeutiche, il 19,1% della spesa, pari a 122,5 milioni di euro, è destinato ai farmaci oncologici, in aumento del 4,9% rispetto al 2023. Seguono immunosoppressori e immunomodulatori con 53,2 milioni (8,3%), antipertensivi con 48,3 milioni (7,5%) e antidiabetici con 37,1 milioni (5,8%).

Tags: spesa farmaceutica abruzzo farmaci Dati aifa

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