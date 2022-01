Autocarrozzeria Giuliani Panfilo: qualità, professionalità e sostenibilità

Panfilo Giuliani, titolare dell'omonima carrozzeria-officina, guarda al futuro con una grande fiducia nell’innovazione tecnologica e nella ricerca di soluzioni che migliorino la qualità e l’efficienza dei servizi che è in grado di offrire. Il tutto nel massimo rispetto per l’ambiente e senza dimenticare il rapporto diretto e sincero con la clientela, elementi che da sempre caratterizzano e distinguono la sua azienda. Da oltre venticinque anni infatti si distingue per le competenze e le altissime capacità tecniche. L’azienda, dispone, di un modernissimo banco di riscontro di ultima generazione, e tutte le autovetture vengono preparate e verniciate esclusivamente al forno utilizzando vernici ad acqua a ridotto impatto ambientale, con caratteristiche al top della gamma. A completare l'offerta anche la sostituzione di vetri e cristalli con tecniche e tecnologie di assoluta eccellenza. Giuliani inoltre riesce ad offrire alla propria clientela tutta l'assistenza legale in caso di sinistro e un'auto di cortesia per tutto il tempo necessario alla riparazione del proprio mezzo.

L'azienda offre soluzioni che garantiscono sicurezza, affidabilità ed estetica della vostra auto. Vengono utilizzati ricambi originali offrendo servizi rapidi “Clever Repair”, per rimuovere un piccolo inconveniente con una modica spesa, come riparazione di tessuti o pelle, parti in plastica esterne ed interne, e piccoli danni al parabrezza.

Nel corso degli anni la carrozzeria ha ampliato la sua offerta con il servizio pneumatici. Dalle riparazioni alle sostituzioni ed equilibratura. Cambio stagionali, ricarica di aria condizionata di qualsiasi marca di autovettura con un nuovissimo apparato, ultimo ritrovato dalla tecnologia con utilizzo di gas ecologico a basso impatto ambientale e anche il servizio di meccanica leggera. Inoltre c'è la possibilità di lavaggio e igienizzazione degli interni con prodotti professionali antiallergici e antibatterici , riportando lo stato della tappezzeria a quella di fabbrica.

Nella sua sede di recente costruzione dispone di un'officina di 350 mq oltre che di un parcheggio esterno recintato di circa 900 mq, il tutto coperto sia da allarme collegato con carabinieri e vigilanza e sia con i componenti della carrozzeria. La struttura è assicurata per la copertura dei danni arrecati alle autovetture, incendio furto atti vandalici ed eventi naturali compreso lesione verso terzi, per le ore notturne si hanno vari controlli da parte della vigilanza. La stessa e dotata di targa prova per tutte le attività connesse alla verifica dei mezzi, i quali alla fine di ogni lavorazione sono testati e controllati personalmente dal titolare per il rilascio della garanzia sulle riparazioni effettuate. Tutti i lavori effettuati sono coperti da garanzia di 24 mesi, grazie all’utilizzo dei migliori prodotti attualmente in commercio.

Autocarrozeria Giuliani Panfilo

Via Tratturo 11 Spoltore -PE-

Telefono: 085 4961628

email: info@giulianipanfilo.it

https://www.autocarrozzeriapanfilo.it/