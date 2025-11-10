Sospiri rassicura la maggioranza: "Con Marsilio tutto ok"

“Personalmente non sono contro alcun esponente della mia maggioranza in Regione, men che meno contro il mio Presidente Marsilio. Visioni diverse su temi importanti sono naturali e spesso utili per offrire punti di vista differenti rispetto alle problematiche da approcciare e risolvere. Ma una cosa è certa: il Governatore Marsilio ha sempre avuto la mia collaborazione perché quello che conta è esclusivamente l’interesse del nostro Abruzzo”. Lo ha precisato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenendo sul presunto scontro interno alla maggioranza in Regione.

“La liturgia della politica ci dice che sono ammesse anche lericostruzioni immaginifiche rispetto ai momenti di confronto che dentro una maggioranza sono scontati, normali, e anzi fondamentali per garantire la pluralità e la democrazia delle opinioni – ha sottolineato il Presidente del Consiglio Sospiri -. Ma da qui a dare una interpretazione ‘drammatica’ della situazione, evidenziando un presunto clima di tensione, di scontro, di rivalità o di contrapposizione, ce ne passa di acqua sotto i ponti. Dunque benvengano i confronti e i dibattiti costruttivi, che sono essenziali per una maggioranza che continua a crescere e a guadagnare consensi”.