Frase del giorno

10 Nov, 2025
  1. Home
  2. Politica
  3. Sospiri rassicura la maggioranza: "Con Marsilio tutto ok"

Sospiri rassicura la maggioranza: "Con Marsilio tutto ok"

Il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo puntualizza sulle "voci di dissidio" con il governatore d'Abruzzo

Sospiri rassicura la maggioranza: "Con Marsilio tutto ok"

Personalmente non sono contro alcun esponente della mia maggioranza in Regione, men che meno contro il mio Presidente Marsilio. Visioni diverse su temi importanti sono naturali e spesso utili per offrire punti di vista differenti rispetto alle problematiche da approcciare e risolvere. Ma una cosa è certa: il Governatore Marsilio ha sempre avuto la mia collaborazione perché quello che conta è esclusivamente linteresse del nostro Abruzzo”. Lo ha precisato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenendo sul presunto scontro interno alla maggioranza in Regione.

La liturgia della politica ci dice che sono ammesse anche lericostruzioni immaginifiche rispetto ai momenti di confronto che dentro una maggioranza sono scontati, normali, e anzi fondamentali per garantire la pluralità e la democrazia delle opinioni ha sottolineato il Presidente del Consiglio Sospiri -. Ma da qui a dare una interpretazione drammatica della situazione, evidenziando un presunto clima di tensione, di scontro, di rivalità o di contrapposizione, ce ne passa di acqua sotto i ponti. Dunque benvengano i confronti e i dibattiti costruttivi, che sono essenziali per una maggioranza che continua a crescere e a guadagnare consensi.

 

 

Tags: Sospiri Maggioranza Marsilio Abruzzo Politica

Vedi anche

Attacco hacker alla ASL 1 L’Aquila, Marsilio rompe il ‘silenzio’
Attualità

Attacco hacker alla ASL 1 L’Aquila, Marsilio rompe il ‘silenzio’

31 Mag, 2023
Attacco hacker alla Asl de L’Aquila: ecco il “j’accuse” di Sospiri
Politica

Attacco hacker alla Asl de L’Aquila: ecco il “j’accuse” di Sospiri

25 Mag, 2023
I nomi dei tre grandi elettori della Regione Abruzzo perl'elezione al Quirinale
Politica

I nomi dei tre grandi elettori della Regione Abruzzo perl'elezione al Quirinale

27 Dic, 2021
Marsilio replica al PD: "In sei mesi abbiamo riportato l'Abruzzo al centro della politica"
Politica

Marsilio replica al PD: "In sei mesi abbiamo riportato l'Abruzzo al centro della politica"

20 Set, 2019
Ufficializzata la nuova Giunta Marsilio: i nomi e le deleghe
Politica

Ufficializzata la nuova Giunta Marsilio: i nomi e le deleghe

06 Mar, 2019
La nuova Giunta Marsilio: i nomi e le deleghe. Giallo Sospiri-Febbo per l' assessorato
Politica

La nuova Giunta Marsilio: i nomi e le deleghe. Giallo Sospiri-Febbo per l' assessorato

06 Mar, 2019
Marsilio proclamato Presidente della Regione. Per la Giunta si attende il voto della Sardegna
Politica

Marsilio proclamato Presidente della Regione. Per la Giunta si attende il voto della Sardegna

23 Feb, 2019
Balneari: Sospiri, "La Regione Abruzzo si schieri con le imprese"
Politica

Balneari: Sospiri, "La Regione Abruzzo si schieri con le imprese"

05 Mar, 2016
Regione: Gatti (FI), "Manca coesione nella maggioranza"
Politica

Regione: Gatti (FI), "Manca coesione nella maggioranza"

11 Set, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661