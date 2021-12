I nomi dei tre grandi elettori della Regione Abruzzo perl'elezione al Quirinale

La nomina dei tre ‘grandi elettori’ nominati dal Consiglio della Regione Abruzzo per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana sono il Presidente della Giunta Regionale Abruzzese, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri di Forza Italia, scelti dai 17 consiglieri della maggioranza di centrodestra, e Sara Marcozzi, il capogruppo del M5S scelta dai 14 consiglieri di opposizione. Mentre i partiti che sostengono la giunta Marsilio hanno votato compattamente i loro candidati, quello dei Grillini e del centro sinistra, hanno faticato per decidere su chi far ricadere i propri voti. Dopo discussioni e divisioni soprattutto all'interno dei consiglieri pentastellati, hanno faticato per decidersi su chi votare. Infatti la capogruppo dei 5 Stelle, essendo stata giudicata troppo accondiscendente nei confronti della maggioranza, in fine, grazie al sostegno del PD ha ottenuto la nomina a grande elettore delle opposizioni.