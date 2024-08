Sequestrati un coltello, panetti di hashish e telefonini nel super carcere di Lanciano

Continua il duro lavoro della polizia penitenziaria nelle prigioni abruzzesi dove ogni giorno accade di tutto. Nel carcere di Villa Stanazzo a Lanciano sono stati sequestrati 2 panetti di droga, 8 cellulari e 1 coltello nelle celle dei detenuti durante una perquisizione. Un uomo di Acerra che voleva incontrare, per un colloquio, un familiare detenuto nell’istituto di pena é stato arrestato. Dalle verifiche preliminari è risultato che l’uomo è ricercato e su di lui pende un mandato di cattura per associazione a delinquere di stampo mafioso. Per l’arresto e i sequestri di telefonini e coltello, confermati dal Sindacato autonomo polizia penitenziaria, il sospetto è che siano stati lanciati dall’esterno, al di là del muro di cinta perché, nonostante il sistema anti-drone di cui è dotata la struttura, l’impianto non avrebbe funzionato regolarmente.