Sicurezza. Il Prefetto: via libera al nuovo piano di controllo del territorio

Nella mattinata odierna, nell’ambito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Flavio Ferdani, a cui hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, è stato approvato il nuovo Piano Coordinato di Controllo del Territorio.

L’aggiornamento del Piano, la cui precedente versione risale al 2003, si è reso necessario allo scopo di garantire un’azione più incisiva ed organica sul territorio ed un impiego più razionale delle Forze dell’Ordine, in ragione dei cambiamenti della realtà urbana pescarese, della variazione degli obiettivi sensibili, nonché dei mutamenti dei fenomeni di criminalità.

Il Piano ha l’obiettivo di contrastare efficacemente forme di pericolosità sociale che determinano ricadute sulla sicurezza e sull’ordinato vivere civile ed assicura una maggiore dinamicità nell’attività di controllo del territorio, richiedendo alle Forze di Polizia un ruolo di prossimità quale espressione del principio di sicurezza partecipata ed integrata che, con l’ausilio di tutti gli attori istituzionali, sia in grado di cogliere i segnali di potenziale rischio di infiltrazione ancor più pervasiva da parte della criminalità, nonché di condividere delle informazioni in un’ottica di circolarità fra le Forze dell’Ordine per intercettare preventivamente la commissione di attività criminosa e l’evoluzione degli illeciti nel contesto cittadino.