Frase del giorno

27 Ago, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Sequestro di appartamento occupato a via degli Ernici

Sequestro di appartamento occupato a via degli Ernici

La Polizia Locale sgombera l'alloggio preso da una coppia già nota per azioni simili. I dettagli nell'articolo

Sequestro di appartamento occupato a via degli Ernici

Un’operazione della Polizia Locale di Chieti ha portato, nella mattinata di oggi, al sequestro preventivo di un appartamento di proprietà comunale in via degli Ernici, eseguito su disposizione del GIP del Tribunale di Chieti su richiesta del procuratore capo Giampiero Di Florio. L’azione fa seguito alla denuncia per la presenza di occupanti abusivi nello stabile. All’interno dell’alloggio sono state trovate due persone, una coppia già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati di occupazione e violazione di alloggi pubblici. Gli occupanti sono stati presi in carico dai servizi sociali. L’intervento è stato coordinato dal vicecomandante della Polizia Locale Fabio Primiterra, con l’ausilio di quattro agenti, ed è il risultato di controlli e accertamenti reiterati e costanti effettuati dal Comando, guidato dalla comandante Donatella Di Giovanni, su denuncia dell’amministrazione e anche a seguito delle segnalazioni degli altri assegnatari. Gli assessori alle Politiche ed Edilizia sociale Rita Di Falco e alle Politiche della casa Marco Femminella hanno sottolineato la linea dell’amministrazione: “La lotta al fenomeno delle occupazioni sarà costante, la linea dell’amministrazione è quella di assicurare diritti e vivibilità specie a vantaggio delle fasce sociali più in difficoltà o fragili”. “Dobbiamo garantire sicurezza e condizioni di vita adeguate a chi già vive negli alloggi e, allo stesso tempo, assicurare una casa a chi ne ha realmente diritto”, hanno aggiunto, spiegando che è stato avviato un lavoro congiunto tra Comune, Ater e Polizia Locale per affrontare la questione sia sotto il profilo sociale sia sotto quello della sicurezza pubblica. Con gli uffici si sta già lavorando per velocizzare le assegnazioni degli alloggi disponibili, specie in emergenza abitativa, “per evitare che gli appartamenti rimangano inutilizzati”. Nel caso specifico, l’abitazione dovrà essere ristrutturata e, una volta tornata nella disponibilità del Comune e conclusi gli adempimenti previsti dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, verrà messa in sicurezza e riassegnata secondo le procedure previste. Parallelamente, l’amministrazione si sta attivando per reperire risorse da destinare alla riqualificazione del patrimonio abitativo

Tags: Appartamento occupato Coppia Via degli ernici

Vedi anche

Arrestati nell’appartamento Ater occupato abusivamente
Cronaca

Arrestati nell’appartamento Ater occupato abusivamente

06 Feb, 2026
Scoperta ‘crack house’ nell’alloggio popolare occupato abusivamente
Cronaca

Scoperta ‘crack house’ nell’alloggio popolare occupato abusivamente

16 Gen, 2025
Pescara: sgomberata da immobile confiscato famiglia rom: era occupato abusivamente
Cronaca

Pescara: sgomberata da immobile confiscato famiglia rom: era occupato abusivamente

25 Set, 2019
Sgomberato appartamento occupato abusivamente da una famiglia in via Rimini
Attualità

Sgomberato appartamento occupato abusivamente da una famiglia in via Rimini

01 Dic, 2016
Montesilvano: liberato appartamento Ater occupato abusivamente in via Rimini
Cronaca

Montesilvano: liberato appartamento Ater occupato abusivamente in via Rimini

16 Giu, 2016
Asilo occupato. Cialente sceglie la via della riqualificazione
Società

Asilo occupato. Cialente sceglie la via della riqualificazione

29 Dic, 2014
Studenti in lotta: occupato il Liceo Artistico "Misticoni-Bellisario"
Società

Studenti in lotta: occupato il Liceo Artistico "Misticoni-Bellisario"

27 Nov, 2014
Incastrati dal fortissimo odore d'Erba: coppia pusher nei guai
Cronaca

Incastrati dal fortissimo odore d'Erba: coppia pusher nei guai

09 Nov, 2014
I seguaci di Julian Assange
Life Style

I seguaci di Julian Assange

27 Giu, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661