Arrestati nell’appartamento Ater occupato abusivamente

Ancora un’operazione antidroga nel capoluogo adriatico. Stavolta gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato tre pescaresi di 43, 35 e 33 anni, tutti con precedenti a carico.

Le indagini sono partite da segnalazioni riguardanti un immobile nel quartiere Villa del Fuoco, interessato da un viavai di individui presumibilmente dediti al consumo di stupefacenti e così è stato organizzato il blitz che ha permesso di stroncare il tutto. Tra l’altro l’abitazione, un alloggio Ater, era occupato abusivamente.

I poliziotti, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato un cliente che aveva appena acquistato una dose di cocaina dai tre uomini ed una postazione di spaccio domestico, con materiale utile per la preparazione ed il confezionamento delle dosi, con complessivamente circa 60 g. di cocaina e 75 g. di hashish. Inoltre, è stata sequestrata anche la somma in contanti di 1130 euro, ritenuta frutto dell’attività illecita.

I tre sono stati associati in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, il 43enne è stato anche denunciato per l’occupazione abusiva dell’alloggio ATER, che nell’occasione, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, è stato murato per essere messo a disposizione dell’ente per la successiva assegnazione a chi ne abbia diritto.