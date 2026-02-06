Frase del giorno

06 Feb, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Arrestati nell’appartamento Ater occupato abusivamente

Arrestati nell’appartamento Ater occupato abusivamente

La Squadra Mobile di Pescara ha scoperto tre pusher pescaresi e stupefacenti messi in vendita dentro un alloggio popolare ora murato

Arrestati nell’appartamento Ater occupato abusivamente

Ancora un’operazione antidroga nel capoluogo adriatico. Stavolta gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato tre pescaresi di 43, 35 e 33 anni, tutti con precedenti a carico.

Le indagini sono partite da segnalazioni riguardanti un immobile nel quartiere Villa del Fuoco, interessato da un viavai di individui presumibilmente dediti al consumo di stupefacenti e così è stato organizzato il blitz che ha permesso di stroncare il tutto. Tra l’altro l’abitazione, un alloggio Ater, era occupato abusivamente.

I poliziotti, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato un cliente che aveva appena acquistato una dose di cocaina dai tre uomini ed una postazione di spaccio domestico, con materiale utile per la preparazione ed il confezionamento delle dosi, con complessivamente circa 60 g. di cocaina e 75 g. di hashish. Inoltre, è stata sequestrata anche la somma in contanti di 1130 euro, ritenuta frutto dell’attività illecita.

I tre sono stati associati in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, il 43enne è stato anche denunciato per l’occupazione abusiva dell’alloggio ATER, che nell’occasione, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, è stato murato per essere messo a disposizione dell’ente per la successiva assegnazione a chi ne abbia diritto.

 

Tags: Appartamento ater spaccio arresti pescara ultime notizie

Vedi anche

Spaccio droghe sintetiche in centro: 26enne arrestato
Cronaca

Spaccio droghe sintetiche in centro: 26enne arrestato

28 Giu, 2025
Altri tre arresti per spaccio
Cronaca

Altri tre arresti per spaccio

17 Gen, 2025
Arrestati due fratelli pescaresi, uno per spaccio e l’altro per tentato omicidio
Cronaca

Arrestati due fratelli pescaresi, uno per spaccio e l’altro per tentato omicidio

23 Apr, 2022
Spaccio di stupefacenti a Rancitelli e al "Ferro di Cavallo": due arresti
Cronaca

Spaccio di stupefacenti a Rancitelli e al "Ferro di Cavallo": due arresti

15 Giu, 2019
Inidoneità statica per tre palazzine Ater in via Lago di Borgiano. Sfollate 70 famiglie
Attualità

Inidoneità statica per tre palazzine Ater in via Lago di Borgiano. Sfollate 70 famiglie

05 Lug, 2017
Sopralluogo del Comune negli alloggi Ater di via Rio Sparto andati a fuoco
Cronaca

Sopralluogo del Comune negli alloggi Ater di via Rio Sparto andati a fuoco

30 Mag, 2017
Montesilvano: liberato appartamento Ater occupato abusivamente in via Rimini
Cronaca

Montesilvano: liberato appartamento Ater occupato abusivamente in via Rimini

16 Giu, 2016
Spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi, quattro arresti tra Pescara e Chieti
Cronaca

Spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi, quattro arresti tra Pescara e Chieti

23 Feb, 2016
Appalti truccati all'Aca e Ater
Cronaca

Appalti truccati all'Aca e Ater

17 Lug, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661