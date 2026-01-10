Frase del giorno

Caos e feriti nel carcere di Vasto

Diversi detenuti forse con problemi psichiatrici hanno usato violenza contro gli agenti della polizia penitenziaria: in otto sono finiti in ospedale

Caos e feriti nel carcere di Vasto

Sono stati momenti durissimi quelli vissuti ieri nel penitenziario Torre del Sinello a Vasto. Diversi agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici dopo gli scontri con alcuni detenuti, molti con problemi psichiatrici, i quali hanno dato il via al caos. "Quanto accaduto al Penitenziario di Vasto oggi e non solo testimonia ancora una volta il totale fallimento della politica in materia penitenziaria quando ad essere stato deciso è stato chiudere con eccessiva fretta gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari", spiega in una nota il segretario del sindacato di polizia penitenziaria Nardella. "Non è dato sapere se i tre coinvolti nello sfacelo avessero connotati psichiatrici propri di un OPG. Di certo c'è che la gran parte dei soggetti internati portatori di gravi problematiche mentali insistono nelle carceri e con tutto ciò che ne consegue in termini di eventi critici dagli stessi
prodotti. Chi ha prodotto e sta producendo disastri - prosegue - è la politica con  scelte assurde  che hanno avuto e stanno avendo come unica genesi la produzione di situazioni nefaste per chi dentro ci lavora". Per Cnpp-Spp "sulla rivolta inscenata da alcuni internati senza cervello e senza una briciola di umanità e che hanno spedito massacrati in ospedale altre 8 persone in aggiunta all'agente soccorso ieri a sua volta aggredito da uno degli interventi promotori della rivolta. Raccontare della distruzione prodotta alla struttura non ha senso quando a dover essere rendicontato è il numero di persone annientate nel corpo e nella mente come lo sono i servitori dello Stato. Ai colleghi feriti va tutto il nostro sostegno. Gli siamo vicini pronti così come lo saremo a sostenere ogni azione volta a rivalersi su quanto subito. All'Amministrazione chiediamo di mandare immediatamente in missione il personale utile a ripristinare legge e ordine".

