Nell'ambito dei servizi di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti predisposti dalla Questura di Pescara, la Squadra Mobile ha tratto in arresto due giovani cittadini pescaresi, residenti a Montesilvano, entrambi disoccupati, uno incensurato e l'altro già gravato da segnalazioni di polizia in materia di droga.

L'operazione nasce da una specifica attività di polizia giudiziaria, finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, che si inserisce in un più ampio piano di repressione disposto dalla Questura con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno dello spaccio di droghe di qualsiasi tipo — da quelle cosiddette leggere a quelle pesanti, comprese le sostanze sintetiche — garantendo un'efficace azione di contrasto e ripristinando elevati standard di sicurezza e legalità nelle diverse aree cittadine.

A seguito di un articolato e mirato servizio di osservazione, controllo e intervento, i poliziotti dell'antidroga hanno fatto accesso presso le abitazioni in uso agli arrestati, site nell'area urbana di Montesilvano, utilizzate come base dell'avviata e stabile attività di traffico e spaccio di droga.

Nell'abitazione di uno dei due, nella disponibilità dell'indagato, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo ketamina — nella forma della cosiddetta "cocaina rosa" o tusi — per un peso complessivo di 460 grammi, nonché 300 grammi di ketamina in cristalli bianchi, 500 grammi di hashish e 148 grammi di marijuana, unitamente a materiale idoneo per il confezionamento e lo spaccio della droga.

Al termine dell'operazione, previa intesa con l'Autorità giudiziaria di Pescara, gli arrestati sono stati associati presso la locale Casa circondariale a disposizione dell'A.G.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto sopra.