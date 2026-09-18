Chieti, 800 grammi di droga in casa: arrestato ventenne

Un ventenne teatino è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Chieti dopo il ritrovamento nella sua abitazione, a Chieti Scalo, di circa 800 grammi di sostanze stupefacenti. La perquisizione è stata eseguita con il supporto di un’unità cinofila. A darne notizia è il quotidiano 'Il Centro' nell'edizione odierna.

Secondo quanto emerso durante il controllo, nell’appartamento sono stati trovati sette panetti di hashish, marijuana e quasi un grammo di ketamina. Gran parte delle sostanze era custodita nella camera da letto del giovane insieme a bilancini e materiale per il confezionamento, elementi che, secondo gli investigatori, sarebbero riconducibili a un’attività di spaccio.

Su disposizione del sostituto procuratore Giancarlo Ciani, il ventenne è stato trasferito nel carcere di Madonna del Freddo. Nell’udienza di convalida dell’arresto, assistito dall’avvocato Antonello Remigio, potrà fornire la propria versione dei fatti.