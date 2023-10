Semafori col T-Red: l’ultima ‘grana’ della Giunta Masci

Man mano che si avvicina la scadenza amministrativadella primavera del 2024 a Pescara, il dissenso nei confronti della Giunta aumenta. L’ultima grana, che da diverse settimane preoccupa l'Amministrazione comunale è quella relativa alle multe comminate con iT-red. Con un accesso agli atti i Consiglieri del PDhanno scoperto che in nove mesi grazie ai semafori “intelligenti”, sono state elevate oltre 50.000 multe agli automobilisti. E questo secondo il PD, non tanto perevitare gli incidenti, quanto per fare cassa con i T Red ai semafori. Una riprova è data dai famigerati autoveloxmessi, unicamente per fare cassa, ma poco dopo tolti, in seguito alle proteste vibrate dei cittadini, in via Di Sotto e in via Colle Renazzo. D’altra parte lo stessoSindaco, intervistato da ‘Il Centro’ ebbe a dichiarare “credo sia meglio incidere su chi ha comportamenti scorretti anziché aumentare le tasse per tutti o incidere sui servizi”. A mettere nei guai definitivamente l’Amministrazione comunale di Pescara, è stata la sentenza del Giudice di Pace di Pescara in merito alle sanzioni comminate con il T Red nei semafori agli automobilisti che ha accolto il ricorso dell’Avvocato Alessandro Ferraro, multato non per essere passato con il rosso, ma solo per aver superato di poco la linea bianca d'arresto. E ciò nonostante che la delibera della Giunta comunale avesse limitato la sanzione solo alla violazione dell’art. 146 comma 3 del Codice della Strada cioè quella che sanziona “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo”. Peggiorando ulteriormentela propria immagine la Giunta di centro destra, con una nuova recente ordinanza ora sanziona anche il superamento di poco della linea bianca in prossimità dei semafori. A dare man forte ai tanti che vedono come il fumo negli occhi le ingiuste sanzioni comminate agli automobilisti, arrivano perfino le dichiarazioni del Presidente dell’ACI di Pescara che ha dichiarato a Il Centro che “bisogna punire solo chi passa con il rosso”.