Scuole, chiesto il rinvio della riapertura. La decisione spetta a Marsilio

C’è la grana della riapertura delle scuole nelle mani del Governatore Marsilio. Un appello presentato anche dai dirigenti scolastici che, in vista dell’imminente ritorno in classe dopo le vacanze natalizie ed in considerazione dell’aumento del numero di contagi da variante Omicron, hanno chiesto lo slittamento delle lezioni di altri 15 giorni. La decisione verrà presa nelle prossime ore dal politico di Fratelli d’Italia, perciò si attendono comunicazioni in merito.

Ricordiamo, infatti, che nelle ultime 48 ore, in Abruzzo, ci sono stati oltre 10mila contagi di cui tantissimi riscontrati tra i giovani in età scolare.

Domani e fino a lunedì ci sarà una campagna di screening a Pescara, Montesilvano e Spoltore con l’obiettivo di isolare i casi positivi ed evitare lo sviluppo di focolai moltiplicatori delle infezioni nelle classi.