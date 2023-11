Scuole aperta a Pescara

“Abbiamo trascorso una giornata difficilissima, ma la Protezione civile, con cui sto girando per le vie di Pescara per verificare le criticità ancora presenti, mi comunica che la situazione meteorologica è in miglioramento e che la pioggia, già in attenuazione, cesserà entro un paio d'ore. Per questo motivo non ho ritenuto di disporre la chiusura delle scuole per domani, anche perché le strade della città sono tutte percorribili, l'acqua è stata quasi completamente riassorbita dal sistema fognario, non vi sono criticità particolari, tranne alcune situazioni in cui stanno operando le idrovore dei volontari della Protezione Civile, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale”. Così in un video facebook il primo cittadino di Pescara Carlo Masci che aggiunge: “mi dispiace che, anche nei momenti in cui la città dovrebbe essere unita, ci siano quelli che si divertono a mandare in giro "fake news", come quella che sta passando su tutte le chat che io avrei firmato un'ordinanza di chiusura delle scuole, notizia totalmente falsa. Allo stato - prosegue il sindaco - non ci sono motivi che impediscono per domani l'apertura delle scuole, in ogni caso continueremo a monitorare la situazione per tutta la notte. Ringrazio ancora tutti coloro che dalla scorsa notte stanno lavorando senza sosta per risolvere i problemi causati dall'incessante pioggia che prosegue ininterrotta da 18 ore”.