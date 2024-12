Scomparso Pietro Di Lorito ex autista della Misericordia

Aveva da compiuto da poco 70 anni Pietro Di Lorito ex dipendente della Misericordia scomparso improvvisamente questa mattina.

"Pietro è sempre stata una persona di classe, educatissima, gentile, rispettosa verso tutti. Per noi era una vera guida" queste le parole dell'ex collega Marco Micciché sconvolto dalla terribile notizia. "Siamo stati colleghi per oltre 15 anni, lavorando fianco a fianco". Pietro aveva lasciato la Misericordia nel 2018 ma ancora oggi viene ricordato per la sua grandissima professionalità. Era appassionato di rally e per anni aveva gareggiato anche a livelli importanti. Proprio questo passione lo ha portato ad essere, alla guida delle ambulanze, un professionista esemplare.

Pietro Di Lorito lascia la compagna Franca, i figli Giampiero, Stefano e Letizia, il genero Lamberto, il fratello Nino, le cognate Monica e Annamaria e i nipoti Maia e Alessandro. La camera ardente sarà stata allestita nell'obitorio dell'ospedale Santo Spirito di Pescara mentre la liturgia funebre sarà celebrata giovedì 26 dicembre alle ore 10:30 nella chiesa visitazione della beata Vergine Maria in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.