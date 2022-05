Lutto nella 'Misericordia' di Pescara per la scomparsa del fondatore Gianfranco D'Incecco

La 'Misericordia' di Pescara piange Gianfranco D'Incecco, scomparso prematuramente all'età di 69 anni, uno dei fondator dell'associazione. La camera ardente è stata allestita presso l'obitorio dell'ospedale civile di Pescara, domani, 31 maggio alle 10.30, ci sarà l'ultimo saluto nella Chiesa di Sant'Andrea Apostolo. "Oggi viene a mancare prematuramente un pezzo della nostra storia, Gianfranco D'Incecco uno dei soci fondatori della Misericordia di Pescara che nel lontano 1988 costituirono l’associazione. Il tuo carisma, la tua gentilezza e la tua bontà d’animo saranno per sempre tramandati ai soccorritori che verranno e fonte di ispirazione e di esempio per i futuri Confratelli. Sei nei nostri pensieri e non ci arrendiamo: guidati dal tuo spirito continueremo a svolgere le opere di Misericordia e carità che ci hai raccontato attraverso il tuo libro. Addolorati per la tua perdita vogliamo ricordarti sempre con il sorriso. Grazie per quello che hai fatto per noi, grazie per quello che sei stato. Ti vogliamo bene, che Iddio te ne renda merito". Il messaggio del governatore, del consiglio direttivo e dei volontari. La redazione si unisce al dolore della famiglia e di tutta la Misericordia di Pescara nel ricordo dell'indimenticabile Gianfranco.