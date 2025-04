Misericordia Pescara, inaugurazione della nuova ambulanza

Questa mattina, sabato 5 aprile 2025, presso Piazza Sacro Cuore a Pescara alle ore 11:30 si è svolta l’inaugurazione della nuova ambulanza di soccorso della Misericordia di Pescara, con la benedizione del nostro Correttore Spirituale Don Remo Chioditti.

L’esigenza nasce per offrire alla cittadinanza un servizio assistenziale di emergenza territoriale 112 efficiente e all’avanguardia, che rappresenta il frutto dell’impegno di tutti i nostri volontari che da oltre 36 anni sono a servizio della città di Pescara tra la gestione dei grandi eventi, iniziative sociali e dimissioni ospedaliere. Sono

circa 10.000 inoltre gli interventi che la Misericordia effettua mediamente ogni anno, e crescenti i servizi richiesti dal singolo utente per far fronte alle proprie esigenze assistenziali.

Nell’occasione la nostra Fraternita desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, in primis il Deputato della Repubblica Italiana, Dott. Guerino Testa e il Capogruppo della Lega Dott. Vincenzo D’Incecco, per averportato nella sala consiliare regionale i nostri bisogni in termini economici: un piccolo aiuto che ci ha permesso di liquidare l’acconto per l’acquisto della nuovo mezzo. Ed ancora vogliamo ringraziare il Dott. Vincenzo Coladonato professore di “tecnica professionale e finanziaria” dell’Università di G. D’Annunzio, costantemente al nostro fianco sentendosi “uno di noi” e supportandoci nelle fattispecie economiche e nei passaggi più importanti.

Un doveroso elogio va inoltre allo “Studio legale Giancola-We Advice” di Pescara, nella persona di Biagio Giancola che mediante la sua professionalità ci ha accompagnati nella risoluzione di alcune situazioni delicate. Grazie anche al Dott. Alfredo Tiberio il nostro consulente del lavoro e a tutto lo “Studio Tiberio” di Pescara, ed infine al Dott. Mario Marchizza: uno dei 12 soci fondatori della Misericordia che ha dato vita ad una

delle realtà assistenziali più importanti del territorio. Il Dott. Marchizza è ancora vigile per le dinamiche associative e sempre a nostra disposizione.

L’invito è stato doverosamente esteso al primo cittadino di Pescara, Avv. Carlo Masci in rappresentanza della città ed al Direttore Generale della Asl di Pescara, Dott.Vero Michitelli in ragione del servizio pubblico offerto dalla nostra associazione in convenzione da tanti anni con il Nosocomio.

Siamo lieti di ricevere inoltre la Dott.ssa Francesca Rancitelli ed il Dott. Rossano Di Luzio, rispettivamente direttore amministrativo e sanitario della Asl. Per lo scopo istituzionale sociale ed umanitario che contraddistingue la nostra Fraternita nella missione di carità e solidarietà verso il prossimo, saremo lieti di avere tra noi il Direttore Sanitario Rossano Di Luzio, l'Assessora al Commercio Suap Alice Amicone della giunta di Montesilvano e l’Ass. alle politiche per la Disabilità e Associazionismo sociale Dott. Massimiliano Pignoli. In ragione del rapporto fiduciario pluriennale, un ospite importante sarà il Direttore del Dipartimento di Urgenza-Emergenza 112, Dott. Aurelio Soldano, che verrà accompagnato dal coordinatore infermieristico Inf. Enrico Di Sigismondo. Abbiamo esteso l’invito al Prefetto, al Questore, alle Istituzioni e a tutte le forze dell’ordine.