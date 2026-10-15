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Scerni, tragedia sul lavoro: muore un 23enne

La vittima è uno studente universitario prossimo alla laurea, il giovane era probabilmente impiegato come stagionale

Scerni, tragedia sul lavoro: muore un 23enne

Un giovane di 23 anni è morto questa mattina presto all’interno della cantina sociale San Panfilo di Scerni, nel Chietino, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il ragazzo, studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale, non è stato possibile fare nulla.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata, intorno alle 5.30, mentre il giovane era impegnato in operazioni di pulizia delle vasche destinate alla lavorazione del vino. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduto perdendo successivamente i sensi. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura anche quella di un’intossicazione da esalazioni di anidride carbonica, ma la dinamica resta da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. È presente anche il sindaco di Scerni, Daniele Carlucci. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le esatte circostanze della tragedia.

«Questa è una tragedia che ha colpito e ferito l’intera comunità di Scerni. Oggi e nei prossimi giorni sarà la giornata del dolore per la comunità», ha dichiarato il primo cittadino, annunciando che in occasione dei funerali proclamerà il lutto cittadino.

 

Tags: Scerni Morto Studente Operaio Cantina sociale Ultime notizie

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