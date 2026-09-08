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Sangue sul muro di via Michelangelo Forti, l'ennesima aggressione nel cuore di Pescara

Il consigliere Pettinari lancia l'allarme: "Basta negare l'emergenza, servono presidi immediati nel quadrilatero centrale"

Sangue sul muro di via Michelangelo Forti, l'ennesima aggressione nel cuore di Pescara

Una nuova rissa, ennesimo episodio di violenza, si è consumata oggi pomeriggio in via Michelangelo Forti, a pochi passi da piazza Santa Caterina, nel quadrilatero centrale di Pescara. Secondo quanto denunciato dal consigliere di opposizione Domenico Pettinari (gruppo "Pettinari per l'Abruzzo"), la lite sarebbe degenerata fino a lasciare sangue sul muro di un'attività commerciale, sotto gli occhi impauriti di cittadini e passanti.

L'episodio assume un peso particolare se si considera che appena due giorni fa piazza Santa Caterina era stata al centro di una diretta televisiva nazionale di Rete 4, proprio per raccontare il degrado e le criticità della zona. "Oggi, nello stesso quadrilatero, assistiamo all'ennesimo episodio di violenza", sottolinea Pettinari in una nota.

Da tempo residenti e commercianti denunciano un crescendo di degrado: aggressioni, risse, bottiglie rotte e comportamenti molesti che rendono sempre più difficile vivere e lavorare nel centro cittadino. "A chi continua a sostenere che a Pescara non esista un problema di sicurezza diciamo una cosa molto semplice: si guardino intorno, ascoltino residenti e commercianti e abbiano il coraggio di riconoscere ciò che sta accadendo, altrimenti si vergognino e si nascondano", attacca il consigliere.

Pettinari critica duramente l'atteggiamento del sindaco, che a suo dire "continua a contestare le nostre denunce e ad attaccare politicamente chi porta il problema all'attenzione dell'opinione pubblica". "Il problema non siamo noi che lo denunciamo. Il problema è ciò che accade nelle strade".

La richiesta è chiara e senza appello: "Non possiamo aspettare che ci scappi il morto prima di intervenire". Per questo, Pettinari sollecita il sindaco a chiedere al Governo l'attivazione dell'operazione "Strade Sicure" con i militari, affiancata da un rafforzamento degli organici delle Forze dell'ordine per garantire almeno quattro pattuglie operative per turno nelle zone più critiche.

"Non è una guerra contro qualcuno. È una richiesta di sicurezza, legalità e tutela per tutti: cittadini, commercianti, lavoratori, turisti e visitatori". "Oggi c'è il sangue sul muro. Domani vogliamo evitare che ci sia qualcosa di molto peggio".

Tags: Sangue Via michelangelo Rissa Pescara Pettinari

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