In aumento la devianza giovanile in Abruzzo

Gli ultimi episodi di omicidi e vittime minorili, aggressioni, la ricerca del guadagno facile dei giovanissimi deve attirare l’attenzioni di tutti. Quando si parla di nuove generazioni, è ormai sempre più diffuso il concetto di devianza giovanile. Più precisamente, in sociologia, si definisce devianza ogni atto o comportamento di una persona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e di conseguenza va incontro a forme di sanzione, condanna o discriminazione; l’aggettivo “giovanile”, invece, è riferito al periodo adolescenziale in cui il ragazzo vive la ricerca della propria identità come un’equilibrista tra la devianza e la normalità, tra il pericolo e le regole. In tale scenario, si diffondono alcune forme di devianza che vedono i più giovani diventare autori di reati contro i coetanei e sviluppare un comportamento reiterato aggressivo e violento: il bullismo, il cyberbullismo e il fenomeno delle baby-gang. Il fenomeno delle baby-gang Con il fenomeno delle baby-gang, indichiamo una banda di giovanissimi responsabili

di azioni di microcriminalità; così i mass media parlano sempre più di baby gang quando riportano episodi di furti ed aggressioni attuati da gruppetti di adolescenti a danno dei loro coetanei. Se si analizzano le caratteristiche di questi gruppi giovanili si scopre facilmente che, in realtà, non si tratta di bande. Infatti sono privi delle caratteristiche tipiche di una gang, come ad esempio una struttura gerarchica definita, regole di condotta, una buona coesione tra i membri ed il controllo del territorio: “Quindi, anche se tra i giovani italiani la devianza di gruppo è molto frequente, non si può parlare, però, di vere e proprie gangs, così come sono presenti in altri paesi come negli Stati Uniti. Il bullismo o il riunirsi di adolescenti in baby gang è, pertanto, la risultante di un

e dal DPR n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

insieme di azioni che spesso sono persistenti e mirano deliberatamente a fare del male

e/o a danneggiare chi ne rimane vittima. Alcune azioni offensive avvengono

attraverso l’uso delle parole, per esempio minacciando od ingiuriando; altre possono

essere commesse ricorrendo alla forza o al contatto fisico: schiaffi, pugni, calci o

spinte. In altri casi le azioni offensive possono essere condotte beffeggiando

pesantemente qualcuno, escludendolo intenzionalmente dal proprio gruppo. In Italia,

come appena specificato, non è ancora largamente diffuso il modello tradizionale

delle baby-gang, ma riscontriamo un fenomeno di condotte violente che coinvolge

molte realtà giovanili e che aumenta il rischio dei più giovani di precipitare in uno

schema avanzato e complesso come quello sopra descritto, che nell’ultimo periodo

sta attanagliando l’Abruzzo.

Conclusioni

A fronte delle definizioni date finora, è sempre bene ricordare che famiglia, scuola e

altre agenzie educative devono essere coinvolte nella prevenzione e nel contrasto del

fenomeno al fine di anticipare determinate dinamiche e fungere da strumento

esemplificativo per le future generazioni. E’ necessario intervenire allo scopo di

incrementare, in tutti i ragazzi, l’empatia, ovvero la capacità di mettersi nei panni

dell’altro, in questo caso della vittima, per evitare di compromettere una fase di vita e

il futuro di personalità più fragili e sensibili. Anche gli stessi bulli, inoltre, per

mettere in atto tali condotte, condividono un vissuto di sofferenze e mancanze tali che

avrebbero bisogno di un personale e preciso percorso di supporto e aiuto psicologico.

Sensibilizzare circa tali fenomeni, dunque, pone l’accento sull’importanza della

prevenzione partendo da un contesto coeso di società che si unisce al fine di lasciare

un’eredità solida alle prossime generazioni di giovani. Un’eredità in cui i ragazzi si

sentano più liberi di esprimere le proprie emozioni senza paura di essere derisi, siano

più in grado di gestire le frustrazioni e abbiano la possibilità di accedere alla rete di

professionisti in grado di aiutarli senza che questo diventi fonte di vergogna.

Un’eredità, dunque, che va necessariamente