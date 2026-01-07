Ruba nella auto in sosta nell'area di risulta: espulso

Un giovane, nella scorsa notte, è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato nella zona centrale della città e arrestato per furto pluriaggravato su svariate autovetture in sosta.

Durante uno specifico servizio di controllo del territorio mirato proprio al contrasto di questa tipologia di reati, disposto dal Questore di Pescara Carlo Solimene, gli agenti sono intervenuti sul lungomare, dove, immediatamente prima, un automobilista aveva notato delle auto con in finestrini infranti. L’attenzione degli agenti delle volanti, giunti immediatamente sul posto, è stata attirata da un giovane che, alla vista delle pattuglie, tentava di nascondersi tra le auto in sosta. Secondo quanto ricostruito, quest’ultimo con un gesto repentino, utilizzando un cacciavite, avrebbe danneggiato il deflettore di più vetture per poi rovistareall’interno dell’abitacolo ed asportare il denaro custodito all’interno del veicolo. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di fermare ed identificare il giovane che, per rendersi irriconoscibile, calzava un passamontagna. A seguito degli accertamenti, dalle tasche di quest’ultimo sono stati rinvenuti oltre 120 euro, in banconote e monete.

Insieme al denaro gli agenti hanno poi trovato e sequestrato anche l’oggetto verosimilmente utilizzato per infrangere il vetro: un cacciavite. Sono stati rinvenuti anche una torcia ed un coltellino. Il 18enne, condotto in Questura, dopo le formalità di rito è stato tratto in arresto e, nell’odierno pomeriggio, verrà condotto presso un C.P.R. per il rimpatrio.